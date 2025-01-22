Delta Force : Est-il possible d'y jouer à la manette ?

De nombreux joueurs se demandent s'il est possible de jouer à la manette à Delta Force, le jeu de tir qui cartonne depuis sa sortie.

Peut-on jouer à la manette à Delta Force ?







Le support manette va-t-il arriver dans Delta Force ?

Les jeux de tir sont toujours très appréciés par la communauté, surtout lorsque ces derniers offrent une expérience captivante et originale, ce qui est le cas ici de, d'autant plus que plusieurs modes de jeu sont regroupés, augmentant le public visé. Quoi qu'il en soit,est un pur jeu de tir tactique avec plus ou moins d'intensité selon le mode choisi. Si sur PC la majorité utilise le combo classique clavier-souris, d'autres veulent opter pour, dans un souci d'habitude ou de confort. Seulement, il n'est parfois pas possible de connecter sa manette au jeu, puisque celui-ci ne le détecte pas.. La page Steam n'en fait d'ailleurs pas mention, même s'il est possible de paramétrer Steam Imput et de personnaliser ses commandes, mais cela ne promet pas utilisation pertinente.Tout n'est pas négatif néanmoins,, si tout se passe bien. À ce moment,, et les joueurs étant sur Steam pourront connecter leur manette, qui sera reconnue par Delta Force, et parfaitement fonctionnelle.Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet du. Pas encore officiellement disponible, mais c'est dans les plans de Team Jade.Delta Force reste disponible gratuitement, via sa bêta ouverte sur PC. Il arrivera sur mobile et console plus tard.