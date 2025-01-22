Delta Force : Est-il possible d'y jouer à la manette ?

De nombreux joueurs se demandent s'il est possible de jouer à la manette à Delta Force, le jeu de tir qui cartonne depuis sa sortie.
Les jeux de tir sont toujours très appréciés par la communauté, surtout lorsque ces derniers offrent une expérience captivante et originale, ce qui est le cas ici de Delta Force
, d'autant plus que plusieurs modes de jeu sont regroupés, augmentant le public visé. Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs se posent la question sur la possibilité de jouer à Delta Force avec une manette
.
Peut-on jouer à la manette à Delta Force ?
Delta Force
est un pur jeu de tir tactique avec plus ou moins d'intensité selon le mode choisi. Si sur PC la majorité utilise le combo classique clavier-souris, d'autres veulent opter pour la manette
, dans un souci d'habitude ou de confort. Seulement, il n'est parfois pas possible de connecter sa manette au jeu, puisque celui-ci ne le détecte pas.
C'est malheureusement le cas de Delta Force, puisque le support des manettes n'est pas encore disponible
. La page Steam n'en fait d'ailleurs pas mention, même s'il est possible de paramétrer Steam Imput et de personnaliser ses commandes, mais cela ne promet pas utilisation pertinente.
Le support manette va-t-il arriver dans Delta Force ?
Tout n'est pas négatif néanmoins, puisque Delta Force va, à terme, arriver sur d'autres plateformes comme la PS5 et la Xbox Series
, si tout se passe bien. À ce moment, la compatibilité avec les manettes devrait se faire
, et les joueurs étant sur Steam pourront connecter leur manette, qui sera reconnue par Delta Force, et parfaitement fonctionnelle.
Voilà tout ce qu'il fallait savoir au sujet du support de la manette dans Delta Force
. Pas encore officiellement disponible, mais c'est dans les plans de Team Jade.
Delta Force reste disponible gratuitement, via sa bêta ouverte sur PC. Il arrivera sur mobile et console plus tard.
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