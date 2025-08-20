Delta Force est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Delta Force est cross-play ainsi que cross-progression, voici toutes les informations disponibles à ce sujet.

Delta Force est-il cross-play ?

Delta Force est-il cross-progression ?

Le jeu de tir tactique de Team Jade,, est disponible sur plusieurs plateformes. S'il est d'abord sorti sur PC, avant d'arriver sur mobile, il est maintenant jouable sur les consoles PS5 et Xbox Series. Étant donné sa forte dimension multijoueur, beaucoup de joueurs souhaitent y participer avec leurs amis, quelle que soit la console ou le support utilisé. De ce fait, une question revient régulièrement :Avant tout, rappelons que la fonctionnalitépermet aux joueurs, issus de différentes plateformes, de jouer ensemble sur un même titre. Cette option, devenue essentielle pour les jeux multijoueur, est désormais présente dans de nombreux blockbusters en ligne tels que Fortnite, Rocket League ou encore Call of Duty.Concernant, il faut savoir que les développeurs ont fait en sorte de rendre le cross-play disponible dès la sortie sur consoles. Cependant, puisque le FPS est free-to-play, les tricheurs sont assez présents sur PC et cela pourrait gâcher l'expérience des utilisateurs consoles. C'est pourquoi ces derniers pourront choisir choisir d'activer le cross-play uniquement console, ou d'inclure les joueurs PC dans le matchmaking.Ainsi, les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series peuvent s'affronter ou coopérer au sein des mêmes parties, si le cross-play total a été sélectionné.Laest une autre fonctionnalité importante, puisqu'elle permet de conserver sa progression, ses statistiques ou encore ses achats cosmétiques d'une plateforme à une autre via un simple compte lié. Pour, sachez que les développeurs l'ont aussi activé, ce qui n'est pas étonnant pour un free-to-play. Autrement dit, si vous commencez une partie sur PC, vous pourrez récupérer votre sauvegarde sur une autre.En résumé,est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et propose à ses joueurs le cross-play et la cross-progression, ce qui fera plaisir à la communauté.