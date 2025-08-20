Delta Force est-il cross-play et cross-progression ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 août 2025 à 15h52
Si vous vous demandez si Delta Force est cross-play ainsi que cross-progression, voici toutes les informations disponibles à ce sujet.
Delta Force est-il cross-play et cross-progression ?
Le jeu de tir tactique de Team Jade, Delta Force, est disponible sur plusieurs plateformes. S'il est d'abord sorti sur PC, avant d'arriver sur mobile, il est maintenant jouable sur les consoles PS5 et Xbox Series. Étant donné sa forte dimension multijoueur, beaucoup de joueurs souhaitent y participer avec leurs amis, quelle que soit la console ou le support utilisé. De ce fait, une question revient régulièrement : Delta Force est-il cross-play et cross-progression ?

Delta Force est-il cross-play ?

campagne-delta-force-solo
Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs, issus de différentes plateformes, de jouer ensemble sur un même titre. Cette option, devenue essentielle pour les jeux multijoueur, est désormais présente dans de nombreux blockbusters en ligne tels que Fortnite, Rocket League ou encore Call of Duty.

Concernant Delta Force, il faut savoir que les développeurs ont fait en sorte de rendre le cross-play disponible dès la sortie sur consoles. Cependant, puisque le FPS est free-to-play, les tricheurs sont assez présents sur PC et cela pourrait gâcher l'expérience des utilisateurs consoles. C'est pourquoi ces derniers pourront choisir choisir d'activer le cross-play uniquement console, ou d'inclure les joueurs PC dans le matchmaking.

Ainsi, les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series peuvent s'affronter ou coopérer au sein des mêmes parties, si le cross-play total a été sélectionné.

Delta Force est-il cross-progression ?

nouveau-mode2
La cross-progression est une autre fonctionnalité importante, puisqu'elle permet de conserver sa progression, ses statistiques ou encore ses achats cosmétiques d'une plateforme à une autre via un simple compte lié. Pour Delta Force, sachez que les développeurs l'ont aussi activé, ce qui n'est pas étonnant pour un free-to-play. Autrement dit, si vous commencez une partie sur PC, vous pourrez récupérer votre sauvegarde sur une autre.

En résumé, Delta Force est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et propose à ses joueurs le cross-play et la cross-progression, ce qui fera plaisir à la communauté.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive
Delta Force 29 juin 2026

Delta Force lance sa plus grande mise à jour de l'année, avec une carte radioactive

Delta Force confirme sa puissance et son statut, avec l'arrivée imminente de sa saison Meltdown. Les développeurs promettent la plus grande mise à jour de l'année, incluant des cartes inédites, un nouvel opérateur glacial et des ennemis redoutables.
Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique
Delta Force 18 juin 2026

Rainbow Six Siege s'invite dans Delta Force pour une saison historique

Team Jade vient d'annoncer une collaboration historique entre Delta Force et Rainbow Six Siege. Ce crossover inattendu marquera la plus grande saison de l'année pour le jeu, promettant des nouveautés majeures pour les amateurs d'action en escouade.
Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs
Delta Force 02 juin 2026

Delta Force s'inspire du modèle de Fortnite pour rémunérer ses créateurs

Le célèbre jeu de tir Delta Force s'apprête à franchir un nouveau cap. Selon une récente offre d'emploi, Tencent préparerait un écosystème de contenu généré par les utilisateurs. Une initiative qui pourrait bien permettre aux joueurs de monétiser leurs propres créations, à l'image de ce que propose déjà Fortnite, ou Roblox dans un autre registre.

commentaire (0)