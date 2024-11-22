Delta Force : Call of Duty est tout sauf un concurrent, selon le studio

Le FPS tactique qui arrive en free-to-play dans quelques jours refuse toute comparaison et ne voit pas les autres jeux du genre, notamment Call of Duty: Black Ops 6, comme un concurrent.
Développé par Team Jade, un studio chinois, et soutenu par l'une des sociétés les plus puissantes du pays, Tencent, Delta Force veut marquer le retour de la licence en offrant une vraie expérience FPS tactique, qui répondra à toutes les demandes de la communauté
avec plusieurs modes de jeu. Toutefois, et nous le savons que trop bien, le genre FPS est un marché ultra concurrentiel et malgré toutes les promesses, il est très dur de résister au temps et aux autres jeux.
Mais cela ne fait pas peur aux développeurs de Delta Force, qui ne voient d'ailleurs pas les principales licences, installées depuis longtemps, comme des concurrents.
Delta Force : un FPS tactique qui refuse la comparaison avec Call of Duty
Delta Force arrivera en accès anticipé sur Steam le 5 décembre 2024
. Malgré des comparaisons avec Call of Duty et Battlefield, les développeurs affirment ne pas vouloir rivaliser avec ces mastodontes, mais plutôt offrir une expérience unique pour séduire les joueurs en manque d'expérience différente.
Un FPS qui mise sur la tactique
Ricky Liao, directeur du design, souligne dans un entretien avec VideoGamer
que l'objectif de Delta Force est de proposer un gameplay plus réfléchi et stratégique.
Nous ne voyons pas les autres FPS comme des concurrents, surtout pas Call of Duty qui est l'une de mes franchises préférées. Delta Force est conçu pour être amusant, innovant et pour stimuler l'esprit tactique des joueurs.
Le jeu se distingue par ses vastes cartes ouvertes, son gunplay réaliste et une approche plus lente que les shooters traditionnels. Bien qu'il soit moins hardcore que les premiers jeux de la série des années 90, il conserve l'identité tactique qui a marqué les débuts de Delta Force
. Pour Ricky Liao, il était crucial de moderniser les mécaniques de jeu sans trahir l'essence de la série :
Le dernier Delta Force date de 15 ans. Si nous recréons cette expérience telle quelle, elle ne sera pas adaptée au paysage vidéoludique actuel. Mais nous tenons à préserver son identité avec des champs de bataille immenses et un gameplay plus posé.
Après son arrivée sur PC, qui est très attendue, après une démo qui avait séduit les joueurs, Delta Force sera porté sur consoles
(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) et mobiles. Avec son positionnement free-to-play, le jeu vise à occuper un espace distinct dans le marché saturé des FPS, en s'adressant aux amateurs de tactique et de défis stratégiques.
Rendez-vous en décembre pour découvrir si Delta Force réussira à se démarquer parmi les géants du genre.
commentaire (0)