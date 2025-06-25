Delta Force arrive enfin sur PS5, mais les joueurs Xbox risquent une grosse déception

Après des mois d'attente silencieuse, Team Jade rompt enfin le suspense autour de la sortie console de son FPS free-to-play, Delta Force. Si une annonce imminente pour la version PS5 est confirmée, l'avenir du jeu sur Xbox demeure incertain, provoquant une inquiétude grandissante chez les joueurs concernés.

La PS5 privilégiée pour Delta Force ?

🔺🔴✖️🟪 — Delta Force Game (@DeltaForce_Game) June 25, 2025

Un silence inquiétant pour les joueurs Xbox

Un soutien actif sur PC en attendant les consoles

Une annonce officielle imminente

Disponible depuis la fin de l'année 2024 sur PC, et depuis quelques semaines sur mobile,ne l'est pas encore sur PS5 et Xbox Series. Mais la récente communication laisse penser que la sortie sur PS5 est imminente. Mais pas sur Xbox Series.Initialement prévu sur PC, mobile et consoles,s'était montré particulièrement discret sur ses versions destinées aux consoles de salon. Cependant, Team Jade vient tout juste de teaser via son compte officiel sur X (anciennement Twitter)Une publication contenant simplement les symboles iconiques des boutons PlayStation laisse peu de place au doute :dans un avenir très proche. Le tweet suivant, illustré par un meme humoristique d'Elmo invoquant une manette PlayStation, renforce encore davantage cette impression.Si les possesseurs de PS5 ont désormais de quoi se réjouir,. Aucun élément concret n'a été communiqué concernant. La situation est d'autant plus frustrante pour les joueurs Xbox que les jeux asiatiques privilégient traditionnellement les plateformes de Sony, laissant supposer un choix stratégique initial pour la PS5 avant de considérer une éventuelle version Xbox.Team Jade avait déjà évoqué des complications techniques et d'équilibrage concernant les contrôles à la manette face au combo clavier-souris, raisons invoquées pour justifier le retard des versions consoles. Mais depuis cette déclaration datant de février, aucune information complémentaire n'a été transmise aux joueurs Xbox.Malgré ces incertitudes sur console,. Après avoir introduit un mode campagne gratuit, initialement jugé trop difficile en solo par la communauté, Team Jade a récemment revu sa copie en juin pour offrir une expérience solo plus équilibrée et accessible, ce qui n'a pas manqué de faire plaisir à la communauté.Ce suivi régulier témoigne d'un engagement solide du studio envers les joueurs, ce qui rend d'autant plus incompréhensible le flou autour des versions consoles.À ce stade, une chose semble certaine :. Reste à savoir si celle-ci confirmera, aujourd'hui clairement inquiets.En attendant, Delta Force reste disponible en free-to-play sur PC et mobile.