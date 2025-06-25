Delta Force arrive enfin sur PS5, mais les joueurs Xbox risquent une grosse déception

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juin 2025 à 15h23
Après des mois d'attente silencieuse, Team Jade rompt enfin le suspense autour de la sortie console de son FPS free-to-play, Delta Force. Si une annonce imminente pour la version PS5 est confirmée, l'avenir du jeu sur Xbox demeure incertain, provoquant une inquiétude grandissante chez les joueurs concernés.
Delta Force arrive enfin sur PS5, mais les joueurs Xbox risquent une grosse déception
Disponible depuis la fin de l'année 2024 sur PC, et depuis quelques semaines sur mobile, Delta Force ne l'est pas encore sur PS5 et Xbox Series. Mais la récente communication laisse penser que la sortie sur PS5 est imminente. Mais pas sur Xbox Series.

La PS5 privilégiée pour Delta Force ?

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Initialement prévu sur PC, mobile et consoles, Delta Force s'était montré particulièrement discret sur ses versions destinées aux consoles de salon. Cependant, Team Jade vient tout juste de teaser via son compte officiel sur X (anciennement Twitter) une sortie imminente sur PlayStation 5.
Une publication contenant simplement les symboles iconiques des boutons PlayStation laisse peu de place au doute : Delta Force se prépare à débarquer sur PS5 dans un avenir très proche. Le tweet suivant, illustré par un meme humoristique d'Elmo invoquant une manette PlayStation, renforce encore davantage cette impression.

Un silence inquiétant pour les joueurs Xbox

Si les possesseurs de PS5 ont désormais de quoi se réjouir, la communauté Xbox se retrouve dans l'incertitude la plus totale. Aucun élément concret n'a été communiqué concernant une sortie sur les consoles Xbox Series de Delta Force. La situation est d'autant plus frustrante pour les joueurs Xbox que les jeux asiatiques privilégient traditionnellement les plateformes de Sony, laissant supposer un choix stratégique initial pour la PS5 avant de considérer une éventuelle version Xbox.

Team Jade avait déjà évoqué des complications techniques et d'équilibrage concernant les contrôles à la manette face au combo clavier-souris, raisons invoquées pour justifier le retard des versions consoles. Mais depuis cette déclaration datant de février, aucune information complémentaire n'a été transmise aux joueurs Xbox.

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Un soutien actif sur PC en attendant les consoles

Malgré ces incertitudes sur console, les développeurs n'ont pas chômé sur la version PC de Delta Force. Après avoir introduit un mode campagne gratuit, initialement jugé trop difficile en solo par la communauté, Team Jade a récemment revu sa copie en juin pour offrir une expérience solo plus équilibrée et accessible, ce qui n'a pas manqué de faire plaisir à la communauté.

Ce suivi régulier témoigne d'un engagement solide du studio envers les joueurs, ce qui rend d'autant plus incompréhensible le flou autour des versions consoles.

Une annonce officielle imminente

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À ce stade, une chose semble certaine : une bande-annonce officielle pour la version console de Delta Force est sur le point d'être dévoilée. Reste à savoir si celle-ci confirmera uniquement la version PS5 ou rassurera également les joueurs Xbox, aujourd'hui clairement inquiets. 

En attendant, Delta Force reste disponible en free-to-play sur PC et mobile.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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