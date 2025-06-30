Delta Force a enfin une date de sortie sur PS5 et Xbox Series

Team Jade vient de mettre fin à l'attente interminable des joueurs console en annonçant officiellement la sortie très attendue de son FPS gratuit, Delta Force, sur Xbox Series et PS5 cet été.

Une sortie imminente pour un FPS déjà très populaire

Trois modes distincts disponibles dès le lancement

Guerre : des affrontements intenses à grande échelle

Opérations : tactique et tension à l'honneur

Black Hawk Down : revivez une opération mythique

Une Saison 9 riche en nouveautés sur PC avant l'arrivée console

Un FPS ambitieux et accessible

Disponible depuis décembre 2024 sur PC, puis ce printemps sur mobile,. Un portage très attendu par la communauté, d'autant plus que le FPS a été très apprécié des joueurs sur PC.. Développé par TiMi Studio et son équipe Team Jade, le titre est un reboot ambitieux du FPS culte des années 2000, mêlant affrontements multijoueur et campagne solo inspirée du célèbre film La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott.Le livestream récent dédié à la saison Break a permis aux développeurs d'annoncer officiellement que, optimisé notamment grâce à une assistance à la visée adaptée aux manettes.Celle-ci se fera d'ailleurs dès le 19 août 2025, soit dans environ un mois et demi. L'attente pour cette communauté n'est plus très longue.Pour sa sortie sur Xbox Series et PS5,, conçus pour offrir une diversité d'expériences à tous les joueurs :Ce mode mettra face à face deux équipes de. Avec une multitude de véhicules et un arsenal tactique conséquent, le mode Guerre promet de nombreuses heures de combats palpitants.Les amateurs d'extraction shooters trouveront leur bonheur dans ce mode qui les plonge derrière les lignes ennemies en quête d'objets rares, avec un objectif simple :. Pour les joueurs préférant le PvE, un mode Raid proposera des missions plus complexes.Le mode campagne, basé sur la bataille de Mogadiscio, proposera aux joueurs de revivre les événements historiques à travers les yeux des célèbres opérateurs de la Delta Force. Ce remake fidèle de la campagne originale, disponible séparément en téléchargement, séduira les fans d'histoire militaire et de cinéma d'action.Avant la sortie sur consoles,sur PC, introduisant notamment une nouvelle opératrice nommée Tempest. Son gameplay unique lui permet d'utiliser une foreuse tactique capable de traverser les murs pour attaquer les adversaires retranchés. Tempest bénéficie aussi d'une mécanique d'ancrage lui permettant de ressusciter automatiquement en cas d'élimination.Les joueurs pourront aussi découvrir de nouvelles cartes :, qui les plonge dans une infiltration au cœur d'une prison ultra-sécurisée, et, une île tropicale secrète abritant un silo de missiles.Enfin, cette saison marquera également, ainsi que de nouveaux véhicules et armes, dont un arc à poulies et un jet-ski. Un crossover attendu avec Arknights apportera également des tenues et personnages exclusifs.Avec un modèle économique entièrement gratuit et sans pay-to-win,. L'arrivée du jeu sur Xbox Series et PS5 avec une infrastructure cross-play solide devrait permettre à Tencent de conquérir définitivement le marché occidental., qui s'annonce déjà comme l'un des titres incontournables de cette fin d'été.