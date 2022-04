Kojima Productions : Un jeu PS5 en cours de développement ?

PC Édition Standard → 19,99 € au lieu de 59,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Director's Cut → 26,49 € au lieu de 39,99 €, soit 34 % de réduction.

Depuis que les joueurs et les joueuses ont pu mettre les mains sur Death Stranding, sorti en 2020, et/ou sur la version Director's Cut du titre, paru en 2021, la plupart d'entre eux sont impatients et très curieux à l'idée de connaître le prochain jeu sur lequel travaillent Hideo Kojima et son équipe.D'ailleurs, plusieurs hypothèses vont bon train et ont émergé sur la Toile. Certaines sources mentionnent le fait que Kojima Productions travaillerait actuellement sur un titre exclusif Xbox, pour Microsoft. Par ailleurs, Norman Reedus, incarnant Sam Porter Bridges dans Death Stranding, aurait indiqué qu'une suite serait « en négociation ». D'un autre côté, beaucoup pensent que le studio de développement et Hideo Kojima seraient en train de développer un nouveau jeu Silent Hill.À cette liste déjà assez conséquente, nous pourrions ajouter une autre rumeur, assez récente, selon laquelle. En effet, récemment, le créateur de Death Stranding, a partagé une photographie de ses locaux, via son compte officiel Twitter.Il n'a pas fallu très longtemps aux internautes pour déceler ce qui pourrait être un potentiel indice. En zoomant, nous pouvons effectivement voir un kit de développement de la PS5, sur ladite image. Cela pourrait indiquer que le studio développerait actuellement un titre pour la PS5. Mais, il convient aussi de rappeler que Death standing Director's Cut a été conçu sur et pour la PS5. De ce fait, l'utilisation de cette machine pourrait être antérieure et non actuelle.Vous l'aurez compris, ces informations sont donc à prendre avec des pincettes. Rien n'a (encore) été officialisé. Il vaut mieux attendre une communication officielle de la part d'Hideo Kojima et de Kojima Productions pour, véritablement, connaître leurs projets.