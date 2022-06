Hideo Kojima confirme travailler, avec Xbox Game Studios, sur un nouveau jeu

Il y a un jeu que j'ai toujours rêvé de créer. Il s'agit d'un tout nouveau jeu, que personne n'a jamais expérimenté ou vu, auparavant. J'ai attendu très longtemps le jour où je pourrais, enfin, commencer à le créer. Grâce à la technologie de pointe de Microsoft, le Cloud, et les tendances de l'industrie, il est devenu possible de me mettre au défi et de réaliser ce concept jamais vu

Durant la première conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de cette année, qui s'est déroulée le 12 juin, Hideo Kojima a pris la parole. Le créateur de la licence Metal Gear a, ainsi, profité de l'événement pour confirmer que. Hideo Kojima a alors déclaré :Sur le site officiel , l'équipe Xbox a écrit : « Hideo Kojima est l'un des artistes les plus innovants et créatifs de notre industrie, nous avons hâte de vous en dire plus sur le titre que nous allons créer ensemble ».Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations supplémentaires au sujet de cette prochaine exclusivité Xbox, développée par Kojima Productions. Le studio apportera plus de détails dans un futur plus ou moins proche. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples précisions, concernant ce projet vidéoludique d'Hideo Kojima, seront disponibles.