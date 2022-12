Death Stranding : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Death Stranding ?

Quête principale → Entre 35h et 40h

→ Entre 35h et 40h Quête principale et quelques quêtes annexes → Environ 60h

→ Environ 60h Terminer le jeu à 100 % → Plus de 110h

L'ancienne exclusivité PlayStation, apparue ensuite sur PC,, est très populaire et de nombreux joueurs tentent l'expérience, même longtemps après son lancement. Mais face à un gameplay unique en son genre additionné à des cinématiques très belles et importantes pour l'histoire et tout comprendre de l'œuvre d'Hideo Kojima, certains se demandentPour venir à bout de, vous aurez besoin de plusieurs dizaines d'heures, selon la façon dont vous jouez, comme toujours, mais aussi vos objectifs. La durée de vie varie en effet selon si vous souhaitez juste terminer l'histoire ou atteindre le 100 %, encore plus pour ce jeu. C'est pour cela qu'il est assez difficile de jugerCependant, pour vous donner une idée du temps que vous serez amené à passer dessus, voici uneselon notre propre expérience et le retour des autres joueurs.Bien évidemment, si vous aimez découvrir les zones que vous visitez, vous pourrez rajouter quelques heures à votre compteur, si cela n'est pas suffisant pour vous. A contrario, si vous souhaitez juste faire l'histoire, sans vous intéresser à l'environnement ni aux quêtes secondaires, alors la quarantaine d'heures semble très raisonnable (ce qui est déjà très bien).est disponible sur PC, PS4 et PS5, dans sa version normale ou Director's Cut. Une suite a également été annoncée par Hideo Kojima.