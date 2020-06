Death Stranding : Les configurations PC dévoilées

Kojima Productions vient de lever le voile sur la configuration nécessaire pour pouvoir faire tourner Death Stranding sur PC.

Les configurations PC de Death Stranding

Minimal

Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Carte graphique : GeForce GTX 1050 3 GB or AMD Radeon RX 560 4 GB

: GeForce GTX 1050 3 GB or AMD Radeon RX 560 4 GB DirectX 12

HDD : 80GB

: 80GB Carte son : Compatible DirectX

Recommandée - 30 FPS 1080p

Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8GB

: 8GB Carte graphique : GeForce GTX 1050 Ti 4 GB or Radeon RX 570 4 GB

: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB or Radeon RX 570 4 GB DirectX 12

HDD : 80GB

: 80GB Carte son : Compatible DirectX

Recommandée - 60 FPS 1080p

Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 Processeur : Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-3770 or AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8GB

: 8GB Carte graphique : GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon RX 590

: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon RX 590 DirectX 12

HDD : 80GB

: 80GB Carte son : Compatible DirectX

Initialement prévu pour le début du mois de juin,, un peu plus de huit mois après son lancement plutôt réussi sur PlayStation 4. En attendant que le titre d'Hideo Kojima ne soit disponible,Comme il fallait s'y attendre, seules les machines plus ou moins récentes seront en mesure de faire tourner, les 30 FPS devraient être atteints par une grande partie des joueurs, mais pour ce qui est des 60 FPS, il s'agit d'une autre histoire.Qui plus est, veillez à avoir de la place sur votre disque dur,Pour rappel, la version PC dearrivera le 14 juillet prochain sur Steam et l'Epic Games Store. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, et notre partenaire