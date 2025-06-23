Test Death Stranding 2: On The Beach : Kojima n'a pas fait la grève

Alors que l'empreinte laissée par Death Stranding continue d'alimenter les débats sur ce que peut ou doit être un jeu vidéo, Hideo Kojima revient avec une suite très attendue, promettant une nouvelle plongée dans un monde brisé où les connexions humaines sont plus vitales que jamais. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.

Conditions de test

Manette utilisée : Dualsense

Dualsense Console utilisée : PS5

PS5 Temps de jeu : 40 heures (Histoire principale terminée)

Préambule

Publié initialement le 8 novembre 2019 sur PlayStation 4, puis porté sur PC en juillet 2020 et décliné sur PS5 en version Director's Cut en 2021, Death Stranding est la première création d'Hideo Kojima après sa séparation avec Konami. Ce jeu nous plonge dans un monde post-apocalyptique où des créatures invisibles appelées « échouées » ainsi qu'une mystérieuse « Pluie temporelle » ont dévasté les États-Unis. Le joueur incarne Sam Porter Bridges, un livreur solitaire interprété par Norman Reedus (Walking Dead), dont la mission consiste à reconnecter les colonies humaines isolées en rétablissant un réseau de communication nommé « Réseau Chiral » (prononcé « Kiral »).



Combinant livraison de colis, exploration et une narration particulièrement énigmatique, Death Stranding a fasciné autant qu'il a divisé. Fidèle à lui-même, Kojima n'a pas manqué d'imagination pour enrichir le lore du premier opus. Il a néanmoins indiqué que Death Stranding 2: On The Beach offrirait une narration plus accessible, nécessitant « un peu moins » d'interprétation de la part des joueurs.



Bien qu'il soit tout à fait possible d'aborder le second volet sans avoir nécessairement joué au premier, puisque les événements précédents sont expliqués au fil du récit, nous vous recommandons vivement de suivre l'ordre chronologique afin d'apprécier pleinement toutes les références ainsi que l'évolution notable entre les deux titres.



Enfin, précisons que cet article ne contient aucun spoiler et restera volontairement vague sur certains aspects de l'histoire, afin de préserver toute la richesse narrative de cette œuvre, dont l'intrigue constitue l'un des principaux intérêts.







Retour de Sam, nouvelle mission

Exploration, équipements et nouveautés

























Ambiance unique et défi permanent























Sam Porter Bridges, notre, revient au centre de l'intrigue dans. Après les événements du premier épisode, Sam choisit volontairement de s'isoler avec Lou, recherchant une retraite tranquille loin du réseau Bridges. Toutefois,, ancienne dirigeante de Fragile Express, une société de porteurs privé, parvient à le retrouver et le convainc rapidement de reprendre du service afin d'étendre davantage leCette fois-ci, ses missions l'emmènent jusqu'en, sous la direction non plus des UCA mais de, la nouvelle entreprise indépendante fondée par Fragile. Cette dernière collabore avec l', spécialisée dans les livraisons automatisées via le réseau chiral, afin d'établir une couverture sur l'ensemble du continent.L'œuvre originale d'se démarquait déjà par son audace et sa fraîcheur. Il était donc crucial de ne pas dénaturer cette suite directe. Ainsi, si l'histoire paraît initialement simple, elle gagne rapidement en complexité grâce aux nombreuses actions et décisions laissées au joueur. Pour accompagner la volonté d'une narration plus accessible, unse dévoile au fur et à mesure de vos découvertes. Par ailleurs, un nouveau compagnon original fait son apparition :, une petite marionnette qui vous suit partout et avec laquelle vous pouvez interagir dans chaque chambre privée pour vous fournir des précisions contextuelles.Ce personnage vous suit également sur le terrain et peut être envoyé en, à l'image d'une tour de guet mobile, afin de récolter des informations stratégiques comme l'emplacement de certaines ressources ou ennemis vous permettant de mieux appréhender votre mission. Enfin, et toujours dans le but d'améliorer la compréhension du récit, vous avez la possibilité de choisir des lignes de discours lorsque Sam parle avec certains PNJ, ces derniers permettent de revenir sur des points spécifiques liés à la zone ou vos activités du moment, mais manquent toutefois de réelle profondeur, l'interaction devenant ainsi plutôt neutre. En ce sens nous notons également une, uniquement pour Sam, qui manque de pêche ou même de conviction pour mieux véhiculer ses émotions.Équipé du nouveau, élément technologique permettant d'étendre le réseau chiral, Sam a pour mission de relier diverses installations, des plus grandes stations aux petits bunkers isolés. Ces installations servent à se, à accepter deprincipales et secondaires et àindispensable à la survie. L'une des grandes nouveautés appréciables réside dans la possibilité de modifier certains éléments liés à Sam. Cela comprend à la fois des accessoires purement cosmétiques, comme des lunettes de soleil, mais aussi des améliorations fonctionnelles à fixer directement sur son sac. Ces dernières permettent ainsi d'adapter chaque livraison selon les exigences spécifiques du terrain ou selon vos préférences personnelles.Que ce soit pour affronter des ennemis ou parcourir des environnements hostiles et accidentés, l'équipement se révèle une fois de plus indispensable. Cependant, ces outils ne sont pas disponibles gratuitement. Si chaque installation possède ses propres ressources, il vous faudra également en collecter au cours de vos voyages. Vous trouverez ainsi certaines ressources directement au sol, comme le Chiralium, tandis que d'autres, telles que les métaux ou la céramique, devront être récupérées dans des caisses de transport abandonnées sur votre chemin.. Cela permet non seulement d'éviter un encombrement inutile durant vos déplacements, mais aussi de respecter la capacité maximale de stockage propre à chaque installation.Surnommé avec humour «», Death Stranding 2 reste fidèle à son prédécesseur en offrant une exploration intense dans des environnements aussi variés qu'intrigants. Si la marche demeure centrale accompagnée du fameux radar qui permet d'identifier les objets sur la route, mais également statué de la difficulté de la chaussée, lesoccupent également une place importante. Bien que leur nombre semble initialement limité, il est possible deou de découvrir de nouvelles options intéressantes. Le, vaisseau de Drawnbridge capable de naviguer sur la « poix », constitue notamment un ajout majeur, facilitant grandement les déplacements entre les zones reliées au réseau Chiral.Cependant, l'utilisation du Magelan pour le transport de marchandisesde popularité. Il faudra donc bien faire attention, car la moindre marchandise qui navigue à bord du Magelan, même si ce n'est pas pour aller à sa zone de rendue, sera notifiée à jamais comme ayant pris le vaisseau et donc une récompense réduite.C'est ainsi que l'on arrive aux livraisons effectuées qui sont évaluées par les installations visitées selon divers critères comme lesou le. En prime, le titre profite d'unentre jour et nuit qui peut avoir un impact sur la météo, les intempéries, mais également vos rencontres. Pour rendre l'ensemble toujours plus attrayant, certaines cargaisons ne peuvent être déplacées que selon certaines conditions. Prenons pour exemple une, cette dernière devra plutôt naviguer de nuit ou être souvent immergée. La gestion du poids de vos marchandises fait également son retour, tout comme la nécessité de gérer soigneusement l'équilibre pour éviter les chutes malencontreuses. En effet, une mauvaise manipulation peut rapidement entraîner la détérioration ou même la perte totale de votre précieuse cargaison.Petite anecdote à ce sujet : il nous est arrivé de glisser malencontreusement juste avant une falaise, entraînant la chute irrémédiable de toutes nos marchandises plusieurs centaines de mètres en contrebas. La plupart du temps, ces incidents résultent d'une erreur d'appréciation de la part du joueur. À force de prendre des risques, on finit par les banaliser et. Face à certains trajets particulièrement longs ou fastidieux, la tentation est grande d'accélérer la cadence ou d'emprunter des raccourcis improbables., bien souvent, cela vous expose à de nouveaux dangers, qu'ils soient d'origine organique ou géologique. Notez toutefois queet renforce le fait de banaliser certains trajets.Ainsi, plus ou moins facilement, Sam accumule desqui débloquent de nouvelles ressources propres à chaque station :dans une station médicale,dans une base militaire, etc. La progression dépend également despar le joueur, qui peut se spécialiser en infiltration, privilégier les combats ou maximiser ses capacités de transport et toujours avec un nombre conséquent d'équipements adaptés, à condition, bien sûr, de les avoir préalablement débloqués. Chaque approche permet de débloquer desà travers un système proche d'un. A cela vient s'ajouter l'évolution liée à l'étendement du réseau Chiral qui permet de construire de plus en plus de structure, mais également débloquer l'accès à certains objets utiles.Même si le transport reste au cœur de l'expérience Death Stranding 2, ceux qui n'ont pas apprécié le premier opus risquent de ne pas trouver leur compte dans cette suite. En revanche, la diversité enrichie deset les nouvelles possibilités proposées satisferont pleinement les adeptes du genre. Quelques années après le premier volet, il suffit de peu de temps pour replonger dans l'atmosphère unique du jeu :etcontribuent grandement à l'immersion. De plus, detelles que les, lesou encore lescréant des zones inondées rendent certaines livraisons nettement plus difficiles, obligeant le joueur àEn apparence, le monde peut sembler vide, mais il regorge d'activités grâce auxavec d'autres joueurs. Ces derniers peuvent construire des structures utiles comme desou des, en passant par des routes ou même des ponts tandis que vous pouvez en faire autant pour aider la communauté. De plus, récupérer et livrer desappartenant à d'autres joueurs vous rapportera des, renforçant cet aspect communautaire particulier sans jamais croiser directement ces joueurs.Concernant les, menace centrale du premier volet, ils paraissent moins fréquents au début de l'aventure. Pourtant, leur dangerosité demeure intacte et le jeu semble même volontairement vous inciter à lespour mieux vousau moment opportun. En parallèle, les affrontements contre dessont plus nombreux, apportant une diversité appréciable. Le, bien qu'un peu rigide, souligne le fait que Sam est davantage un livreur qu'un guerrier, justifiant ainsi certaines difficultés intentionnelles mais parfois frustrantes.Enfin, lade Death Stranding 2 estetcontribuent à une ambiance exceptionnelle. Les nombreuxmettent en valeur les décors, invitant régulièrement le joueur àDe plus, l'histoire se révèle particulièrement prenante tout en maintenant un rythme maîtrisé, évitant ainsi l'ennui ou la lassitude. On reconnaît sans peine, notamment à travers certains clins d'œil subtils et très appréciables. On ressent également le plaisir évident pris par l'équipe de développement, tant par l'intégration de nombreuses touches d'humour que parde Death Stranding, mais pourtant jamais totalement incohérentes ou abstraites. Quelle que soit votre affinité avec l'histoire et les événements décrits,