Death Stranding : Une nouvelle adaptation confirmée pour la franchise



le 20 juin 2025 à 14h38 Publié par Justine Manchuelle le 20 juin 2025 à 14h38

Après la sortie de Death Stranding 2: On the Beach, la franchise va connaître plusieurs adaptations. Une nouvelle œuvre dérivée va s'ajouter aux projets déjà confirmés et elle sera imaginée par un passionné de la saga.