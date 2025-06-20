Death Stranding : Une nouvelle adaptation confirmée pour la franchise

Après la sortie de Death Stranding 2: On the Beach, la franchise va connaître plusieurs adaptations. Une nouvelle œuvre dérivée va s'ajouter aux projets déjà confirmés et elle sera imaginée par un passionné de la saga.
Désireux de proposer un univers étendu, Hideo Kojima travaille actuellement sur plusieurs adaptations de sa licence Death Stranding. Le réalisateur a déjà annoncé le développement d'un long-métrage par le studio A24 ainsi que d'une série animée
, mais celle-ci est plus secrète. Toutefois, le père de Death Stranding et de Death Stranding 2: On the Beach
avait une dernière surprise à dévoiler à sa communauté. En effet, Kojima Productions vient de confirmer l'existence d'un troisième projet
, qui sera un nouveau film.
Un deuxième film Death Stranding annoncé, mais qui sera très différent du projet du studio A24
Ce nouveau film proposera une histoire originale qui n'aura aucun lien avec les événements racontés dans le premier jeu Death Stranding. Il a toutefois été précisé que l'histoire se déroulerait peu de temps après le cataclysme qui a brisé la barrière entre les mondes des vivants et des morts.
Néanmoins, ce projet ne sera pas exactement comme celui lancé par le studio A24. En effet, il ne s'agit pas d'un film live-action mais bien d'un film d'animation destiné à un public adulte
. D'ailleurs, Kojima Productions a confirmé que cette adaptation serait confiée à Line Mileage
et que le scénariste Aaron Guzikowski (créateur de la série Raised by Wolves) serait en charge du script.
Aaron Guzikowski aux commandes de cette nouvelle histoire
Comme le rapporte GIBiz
, Aaron Guzikowski est très enthousiaste à l'idée de travailler sur cette adaptation animée
. Il a confié adorer « l'univers de Death Stranding, il est si libre sur le plan créatif, si magnifiquement sombre et pourtant plein d'espoir. Je suis très heureux et honoré que Hideo Kojima, dont j'admire le travail depuis longtemps, m'ait invité à vivre au sein de sa création, à donner naissance à de nouvelles histoires dans cet univers fertile et déroutant.
»
Cependant, aucune date n'a été annoncée pour cette nouvelle adaptation de l'univers de Death Stranding. Si la production vient à peine de débuter, une sortie dans les 2 ou 3 années à venir peut être envisagée.
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