Death Stranding 2 : Vos trajets construisent le monde pour les autres joueurs

Death Stranding 2 propose une fonctionnalité, issue du premier opus, qui permet à la communauté de travailler main dans la main pour créer des routes.

Death Stranding 2 met en scène des chemins collaboratifs qui prennent vie grâce aux joueurs

Death Stranding 2 has a completely hidden mechanic where if you and other players keep using the same path, it eventually becomes an actual road and all the rocks/trees in the way get cleared.



This mechanic was also in DS1 but I'd say 99% of players never knew about this pic.twitter.com/9KK2oTkYlT — Synth Potato🥔 (@SynthPotato) June 25, 2025

Death Stranding 2 dispose d'un gameplay social discret mais puissant

Alors que, développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive, vient tout juste de sortir, les joueurs et les joueuses ont déjà plongé, avec un certain enthousiasme, dans les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges. D'ailleurs,Tout comme sur le premier opus de la franchise,, pouvant par la suite être exploitées par tous., comme en témoigne diverses publications sur les réseaux sociaux.Par exemple, l'utilisateur Twitter/X Synth Potato a partagé son expérience via une vidéo. Ce dernier montre ainsi comment. Sans avoir besoin d'interactions directes, la simple répétition d'un parcours commun permet d'établir une infrastructure durable qui bénéficie à l'ensemble des utilisateurs. À travers ce mécanisme, Kojima prolonge ainsi son propos initial sur la connexion humaine et l'entraide indirecte, des thématiques centrales de la série.Rappelons, en guise de conclusion, que(Death Stranding 2: On the Beach, de son nom complet) est disponible sur PS5.