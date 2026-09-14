Death Stranding 2 : Une figurine de Sam Porter agace les internautes à cause de ce détail

Récemment, un nouveau produit collector de Death Stranding 2: On the Beach est arrivé chez les collectionneurs. Mais il a rapidement provoqué la colère de la communauté à cause d'une erreur difficile à avaler au vu de son prix.

Les figurines collector et les dioramas sont parmi les produits dérivés les plus chers à l'achat, mais aussi les plus prisés des collectionneurs. Présentant un niveau de détail poussé, elles incluent généralement une pose dynamique et un rendu réaliste pour les personnages humains ou réels.

L'une des dernières créations en date est l'imposante statue de Sam Porter, héros de Death Stranding 2: On the Beach. Alors qu'elle est censée être livrée à partir de décembre 2026, certains chanceux ont déjà pu la déballer en avant-première. Mais les personnes concernées ont eu une très mauvaise surprise.

Une faute d'orthographe sur un élément de la tenue de Sam

La figurine en question est un modèle articulé à l'échelle 1/6, soit environ 31 cm. Elle comprend une base équipée d'un light up LED pouvant être branché en USB ainsi que de nombreux accessoires permettant de changer la prose et le visage de Sam.

Les curieux ont pu avoir un premier aperçu de la figurine il y a quelques heures en visionnant la vidéo partagée sur les réseaux sociaux de Sideshow Collectibles.

Today we're transporting... a First Look! Join us as we unbox the Sam Sixth Scale Figure by Hot Toys. Head to our website to see more details about all five editions of this Death Stranding favorite! https://t.co/SMXxkCVqWd — Sideshow Collectibles (@collectsideshow) September 11, 2026

Cependant, les plus observateurs ont remarqué une faute visible au niveau de la capuche de Sam. Sur cette partie de la figurine, il est possible de lire les mots « DRAWBRIDGE. BOTH STICK AND ROPE, TO PROTECT AND CONNECT, TOGETHER, FOR TOMORROW ». Mais au lieu de cela, le dernier mot est mal orthographié, devenant TOMORREW.

Un détail qui a du mal à passer pour les passionnés de Death Stranding 2

Sachant que la phrase en question est écrite en petits caractères, certains restent compréhensifs et rappellent que ce genre d'erreur peut arriver. Toutefois, le diorama en question coûte 439 euros (environ 400 dollars aux États-Unis). Au vu du prix, les acheteurs exigent une qualité irréprochable et pardonnent peu les défauts de production. Depuis, les exemples se multiplient mais il semble que l'entreprise chargée de sa réalisation ne réagisse pas.

Pour l'heure, impossible de savoir si les figurines en question vont être corrigées ou si les acheteurs vont recevoir une figurine avec une faute dans les prochains mois.