Death Stranding 2 révèle (enfin) sa date de sortie et dévoile ses éditions

Kojima Productions a, récemment, dévoilé la date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach, qui proposera diverses éditions, dont un collector magnifique.

Death Stranding 2 nous donne rendez-vous cet été

Jeu complet en numérique

Boîte collector

Accès anticipé au jeu de 28 heures

Figurine Magellan Man (environ 38 cm)

Figurine Dollman (environ 7,62 cm)

Cartes stylisées

Lettre d'Hideo Kojima

Objets en jeu : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 en accès anticipé Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Badge : Quokka Badge : Félin chiral Badge : Pourquoi moi ?



Kojima Productions avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le 9 mars dernier pour le SXSW. Comme nous pouvions nous y attendre, lors de l'événement, ledit studio de développement a partagéEn effet, Hideo Kojima est intervenu lors du SXSW de cette année pour parler des prochaines aventures de Sam Porter Bridges et a, ainsi, profité de l'événement pour partager. Via cette nouvelle vidéo, d'une dizaine de minutes, Kojima Productions a annoncé que, dont les précommandes ouvriront le 17 mars 2025 (aux alentours de 10h). Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront se procurer l'édition Standard, Deluxe ou encore Collector. L'édition Collector de, qui devrait être proposé à 250 euros environ, comportera différents éléments mais ne disposera pas du jeu en physique :Rendez-vous donc le 26 juin 2025 pour découvrir, qui arrivera alors sur PS5.