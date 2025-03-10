Death Stranding 2 révèle (enfin) sa date de sortie et dévoile ses éditions

Kojima Productions a, récemment, dévoilé la date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach, qui proposera diverses éditions, dont un collector magnifique.
Kojima Productions avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le 9 mars dernier pour le SXSW. Comme nous pouvions nous y attendre, lors de l'événement, ledit studio de développement a partagé la date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach, tout en révélant les éditions prévues
.
Death Stranding 2 nous donne rendez-vous cet été
En effet, Hideo Kojima est intervenu lors du SXSW de cette année pour parler des prochaines aventures de Sam Porter Bridges et a, ainsi, profité de l'événement pour partager un nouveau trailer présentant la suite de Death Stranding
. Via cette nouvelle vidéo, d'une dizaine de minutes, Kojima Productions a annoncé que Death Stranding 2 sort le 26 juin 2025, et ce, en exclusivité sur la dernière console de PlayStation, la PS5
.
Kojima Productions a, par ailleurs, dévoilé des informations à propos des éditions prévues pour Death Stranding 2
, dont les précommandes ouvriront le 17 mars 2025 (aux alentours de 10h). Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront se procurer l'édition Standard, Deluxe ou encore Collector. L'édition Collector de Death Stranding 2
, qui devrait être proposé à 250 euros environ, comportera différents éléments mais ne disposera pas du jeu en physique :
- Jeu complet en numérique
- Boîte collector
- Accès anticipé au jeu de 28 heures
- Figurine Magellan Man (environ 38 cm)
- Figurine Dollman (environ 7,62 cm)
- Cartes stylisées
- Lettre d'Hideo Kojima
- Objets en jeu :
- Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 en accès anticipé
- Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
- Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
- Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
- Badge : Quokka
- Badge : Félin chiral
- Badge : Pourquoi moi ?
Rendez-vous donc le 26 juin 2025 pour découvrir Death Stranding 2
, qui arrivera alors sur PS5.
commentaire (0)