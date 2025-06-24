Death Stranding 2 : Mode Qualité ou mode Performance, lequel choisir ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est préférable d'opter pour le mode Qualité ou le mode Performance pour parcourir Death Stranding 2. Nous vous partageons des éléments de réponse pour vous aider à faire votre choix.
Comme toujours, lorsqu'un jeu offre plusieurs modes graphiques, les joueurs et les joueuses s'interrogent à ce sujet afin de savoir lequel est le plus pertinent, et ce, dans le but de profiter de la meilleure expérience possible. Cette interrogation se pose notamment pour Death Stranding 2: On the Beach
, qui dispose d'un mode Qualité
et d'un mode Performance
sur la dernière console de Sony/PlayStation. De ce fait, de nombreuses personnes hésitent et ne savent pas lequel choisir pour parcourir les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges.
Dans ce qui suit, nous vous apportons de plus amples informations afin de vous aider à choisir entre le mode Qualité et le mode Performance pour Death Stranding 2
.
Mode Qualité et mode Performance, lequel choisir pour parcourir Death Stranding 2 ?
Avant tout chose, remarquons que, comme dans la plupart des autres jeux, le mode Qualité et le mode Performance de Death Stranding 2
n'offrent pas les mêmes expériences. Le mode Qualité de Death Stranding 2
permet de jouer avec des visuels époustouflants mais à 30 FPS. À l'inverse, le mode Performance donne la possibilité de parcourir le titre en 60 FPS, mais avec une qualité visuelle un peu moindre. Ainsi, que vous optiez pour le mode Qualité ou le mode Performance, il y a toujours un compromis à faire.
Mode Qualité ou mode Performance pour Death Stranding 2 sur PS5 ?
Dans le cas de Death Stranding 2, il est préférable d'opter pour le mode Performance si vous y jouez sur PS5 Pro
. Pour ce qui est de la version PS5, c'est, en revanche, selon vos préférences
. Toutefois, étant donné que Death Stranding 2
est visuellement impressionnant sur ces deux plateformes, vous pourriez avoir envie de jouer en 60 FPS et donc choisir également le mode Performance sur PS5
.
Le mieux reste de tester ces deux modes graphiques pendant plusieurs minutes, afin de savoir lequel vous semble être le meilleur et le plus adéquat pour vous.
Pour conclure, rappelons que Death Stranding 2
, qui est sorti le 26 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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