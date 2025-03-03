Death Stranding 2 livre de nouveaux détails

Death Stranding 2 a, récemment, profité de nouveaux détails, notamment en ce qui concerne son mode ouvert et les combats.

Death Stranding 2 se dévoile un peu plus

La suite des aventures de Sam Porter Bridges, narrées dans, est très attendue par les joueurs et les joueuses qui ont apprécié le premier opus de la licence de Kojima Productions. Ces derniers seront, ainsi, ravis d'apprendre que, il y a très peu de temps.C'est grâce à la page PlayStation Store du jeu, qui a récemment été mise à jour, que nous en savons un peu plus au sujet de. Cette suite, qui nous permettra de retrouver Sam « dans un nouveau voyage », proposera. De plus,: « Que vous affrontiez des ennemis humains ou des créatures d'un autre monde, de nombreuses options s'offrent à vous. Choisirez-vous une approche agressive, de passer inaperçu dans les rangs ennemis ou d'éviter toute forme de danger ? Vous êtes libre de choisir comment faire face à chaque situation ». De plus, sur, les actions de chacun « peuvent affecter la manière dont les autres joueurs interagissent avec le monde qui les entoure, et inversement. Assurez-vous de laisser votre empreinte ».À l'heure actuelle,ne dispose pas de date de sortie précise. Cependant, cela pourrait changer dans très peu de temps étant donné que le titre se dévoilera davantage lors d'un « panel spécial » à SXSW, prévu le 9 mars 2025. Rappelons, pour conclure, queest attendu sur la dernière console de Sony, la PS5.