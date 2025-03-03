Death Stranding 2 livre de nouveaux détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 mars 2025 à 16h29
Death Stranding 2 a, récemment, profité de nouveaux détails, notamment en ce qui concerne son mode ouvert et les combats.
Death Stranding 2 livre de nouveaux détails
La suite des aventures de Sam Porter Bridges, narrées dans Death Stranding 2: On The Beach, est très attendue par les joueurs et les joueuses qui ont apprécié le premier opus de la licence de Kojima Productions. Ces derniers seront, ainsi, ravis d'apprendre que de nouvelles informations concernant Death Stranding 2 ont été partagées, il y a très peu de temps.

Death Stranding 2 se dévoile un peu plus

C'est grâce à la page PlayStation Store du jeu, qui a récemment été mise à jour, que nous en savons un peu plus au sujet de Death Stranding 2. Cette suite, qui nous permettra de retrouver Sam « dans un nouveau voyage », proposera des environnements ouverts et vastes. De plus, le monde de Death Stranding 2 aura le droit à son lot de secrets mais aussi de défis uniques.

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En ce qui concerne les combats, Death Stranding 2 laissera aux joueurs et aux joueuses une certaine liberté : « Que vous affrontiez des ennemis humains ou des créatures d'un autre monde, de nombreuses options s'offrent à vous. Choisirez-vous une approche agressive, de passer inaperçu dans les rangs ennemis ou d'éviter toute forme de danger ? Vous êtes libre de choisir comment faire face à chaque situation ». De plus, sur Death Stranding 2, les actions de chacun « peuvent affecter la manière dont les autres joueurs interagissent avec le monde qui les entoure, et inversement. Assurez-vous de laisser votre empreinte ».

Miniature vidéo

À l'heure actuelle, Death Stranding 2 ne dispose pas de date de sortie précise. Cependant, cela pourrait changer dans très peu de temps étant donné que le titre se dévoilera davantage lors d'un « panel spécial » à SXSW, prévu le 9 mars 2025. Rappelons, pour conclure, que Death Stranding 2 est attendu sur la dernière console de Sony, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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