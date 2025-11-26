Death Stranding 2 : La version PC confirmée par une institution et révélée très bientôt ?

Le premier opus de Death Stranding ayant eu droit à une sortie sur PC, il semble logique que sa suite connaisse le même sort. Mais si l'arrivée de Death Stranding 2 sur PC était encore très secrète, un indice majeur pourrait indiquer un lancement imminent.
Exclusivité PS5 depuis son lancement en juin 2025, Death Stranding 2: On The Beach
pourrait bien arriver sur un nouveau support d'ici peu. En effet, le premier opus de la franchise est déjà disponible sur PC
, que ce soit dans sa version classique ou Director's Cut Edition.
Même si une exclusivité temporaire est toujours bienvenue chez Sony, le géant nippon propose de plus en plus de portages PC de ses titres phares. Mais il pourrait bien avoir été dévoilé avant l'heure prévue.
Une page dédiée à la version PC de Death Stranding 2 repérée sur l'équivalent américain du PEGI
En parcourant les pages de l'Entertainment Software Rating Board
, des internautes américains ont fait une découverte aux allures de fuite accidentelle. Si le sigle ESRB n'est pas forcément connu en Europe, il est pourtant incontournable dans l'industrie vidéoludique car il est le cousin américain de notre PEGI. Cela signifie qu'avant d'être commercialisé, chaque jeu doit passer par cet organisme pour déterminer la tranche d'âge conseillée pour jouer.
Or, le portage PC du titre d'Hideo Kojima possède désormais sa propre page sur le site de l'organisme de classification
. Un autre détail surprenant repéré par les internautes est le fait que ce portage ait été réalisé par Sony Interactive Entertainment.
Vu qu'il s'agit d'une exclusivité PlayStation, cela peut sembler logique mais l'adaptation sur PC du premier opus avait été confié à 505 Games.
L'annonce officielle prévue lors de la cérémonie phare de cette fin d'année ?
Voir apparaitre une page officielle dédiée au portage PC de Death Stranding 2 confirmerait bien que le jeu est prévu, mais aussi qu'il pourrait être annoncé dans les jours qui viennent
. Bien entendu, il ne s'agit là que d'hypothèses et de spéculations sans une confirmation de la part de Sony ou de Kojima Productions.
Mais Hideo Kojima étant très proche de Geoff Keighley, il est possible que le titre fasse une apparition surprise pendant les Game Awards 2025.
Si c'est bien le cas, nous ne devrons patienter que quelques jours avant de connaître la date de sortie de cette version PC.
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