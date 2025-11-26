Death Stranding 2 : La version PC confirmée par une institution et révélée très bientôt ?



le 26 novembre 2025 à 11h46 Publié par Justine Manchuelle le 26 novembre 2025 à 11h46

Le premier opus de Death Stranding ayant eu droit à une sortie sur PC, il semble logique que sa suite connaisse le même sort. Mais si l'arrivée de Death Stranding 2 sur PC était encore très secrète, un indice majeur pourrait indiquer un lancement imminent.