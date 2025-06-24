Death Stranding 2 : La liste complète des trophées

Death Stranding 2 possède de nombreux trophées, qu'il est impératif de débloquer pour empocher le Platine du jeu de Kojima Productions. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées de Death Stranding 2

Lou ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? → Terminez l'Épisode 1 : Sam.

→ Terminez l'Épisode 1 : Sam. Un nouveau voyage commence → Terminez l'Épisode 2 : Lou.

→ Terminez l'Épisode 2 : Lou. Aidez-nous à connecter l'Australie au réseau → Terminez l'Épisode 3 : Drawbridge.

→ Terminez l'Épisode 3 : Drawbridge. L'espoir que ta pluie apporte → Terminez l'Épisode 4 : Gouttes de pluie.

→ Terminez l'Épisode 4 : Gouttes de pluie. Il a dit « nirvana » ? → Terminez l'Épisode 5 : Conflagration.

→ Terminez l'Épisode 5 : Conflagration. Dans notre petite famille → Terminez l'Épisode 6 : Chrysalide.

→ Terminez l'Épisode 6 : Chrysalide. Sam, le mec... qui ne sait rien → Terminez l'Épisode 7 : Capsule.

→ Terminez l'Épisode 7 : Capsule. Il s'appelle Neil. Neil Vana → Terminez l'Épisode 8 : Déluge.

→ Terminez l'Épisode 8 : Déluge. Je plie, et ne romps pas → Terminez l'Épisode 9 : Marionnettes.

→ Terminez l'Épisode 9 : Marionnettes. Je te jure que tu ne seras jamais seul → Terminez l'Épisode 10 : Isolement.

→ Terminez l'Épisode 10 : Isolement. Veille bien sur Lou → Terminez l'Épisode 11 : Séisme.

→ Terminez l'Épisode 11 : Séisme. T'aider à trouver la force de continuer → Terminez l'Épisode 12 : Fragile.

→ Terminez l'Épisode 12 : Fragile. Abandonner notre chair et notre liberté → Terminez l'Épisode 13 : Die Hard.

→ Terminez l'Épisode 13 : Die Hard. Il faut sauver Tomorrow à tout prix → Terminez l'Épisode 14 : Ultime Death Stranding.

→ Terminez l'Épisode 14 : Ultime Death Stranding. Je serai toujours avec toi → Terminez l'Épisode 15 : Sur la grève.

→ Terminez l'Épisode 15 : Sur la grève. La mort ne nous séparera pas → Terminez l'Épisode 16 : Tomorrow.

→ Terminez l'Épisode 16 : Tomorrow. Porteur standard → Honorez votre première commande standard.

→ Honorez votre première commande standard. Porteur aguerri → Obtenez « S » pour 10 livraisons, 10 récupérations, 10 commandes standard destruction/élimination en difficulté Décontractée ou supérieure.

→ Obtenez « S » pour 10 livraisons, 10 récupérations, 10 commandes standard destruction/élimination en difficulté Décontractée ou supérieure. Aidez les gens à se connecter → Honorez votre première demande d'aide.

→ Honorez votre première demande d'aide. Signes prometteurs → Construisez votre premier panneau de demande d'aide.

→ Construisez votre premier panneau de demande d'aide. Ma première structure → Construisez votre première structure (tous types : panneaux, échelles, etc.).

→ Construisez votre première structure (tous types : panneaux, échelles, etc.). Maître bâtisseur → Construisez chaque type de structure, y compris des outils, des boucliers déployables, des pièges électriques et un panneau.

→ Construisez chaque type de structure, y compris des outils, des boucliers déployables, des pièges électriques et un panneau. Point de départ → Connectez votre Q-pidon pour la première fois.

→ Connectez votre Q-pidon pour la première fois. Connexions à tout va → Connectez toutes les installations à l'aide de votre Q-pidon.

→ Connectez toutes les installations à l'aide de votre Q-pidon. Connecter les cœurs et les esprits → Atteignez le niveau de connexion maximal avec toutes les installations.

→ Atteignez le niveau de connexion maximal avec toutes les installations. Amélioration personnelle → Activez votre première amélioration pour l'APAS.

→ Activez votre première amélioration pour l'APAS. Pluie de likes → Envoyez votre premier like.

→ Envoyez votre premier like. Avalanche de likes → Recevez un total d'au moins 2 400 likes en honorant des commandes.

→ Recevez un total d'au moins 2 400 likes en honorant des commandes. Pic de popularité → Recevez un total d'au moins 50 000 likes en honorant des commandes.

→ Recevez un total d'au moins 50 000 likes en honorant des commandes. Mon premier entraînement → Terminez votre premier programme d'entraînement en réalité virtuelle.

→ Terminez votre premier programme d'entraînement en réalité virtuelle. Débuts sur le SSS → Lisez votre première publication sur le SSS.

→ Lisez votre première publication sur le SSS. Touche personnelle → Utilisez une capture d'écran prise en mode Photo pour décorer votre chambre privée.

→ Utilisez une capture d'écran prise en mode Photo pour décorer votre chambre privée. L'ami des animaux → Livrez votre premier animal sauvage au refuge animalier. (Les animaux requis pour honorer une commande ne comptent pas).

→ Livrez votre premier animal sauvage au refuge animalier. (Les animaux requis pour honorer une commande ne comptent pas). Sauveteur d'animaux rares → Livrez votre premier animal albinos au refuge animalier.

→ Livrez votre premier animal albinos au refuge animalier. Réparateur de route → Restaurez une section de route.

→ Restaurez une section de route. On creuse, on creuse, on creuse ! → Restaurez trois mines.

→ Restaurez trois mines. Réparateur de rails → Restaurez et rouvrez complètement une ligne de monorail.

→ Restaurez et rouvrez complètement une ligne de monorail. Secouriste → Livrez votre première aide d'urgence.

→ Livrez votre première aide d'urgence. Chaud devant → Forez votre première source chaude.

→ Forez votre première source chaude. Écrit dans les étoiles → Étudiez le ciel nocturne pour la première fois.

→ Étudiez le ciel nocturne pour la première fois. Les porteurs font tourner le monde → Marchandez avec un autre porteur pour la première fois.

→ Marchandez avec un autre porteur pour la première fois. Concert privé ! → Regardez un concert dans votre chambre privée.

→ Regardez un concert dans votre chambre privée. Alors c'est VOUS, le Pizzaiolo ! → Découvrez la vérité sur le Pizzaiolo.

→ Découvrez la vérité sur le Pizzaiolo. Affrontement au lac de poix → Venez à bout de la reine du lac de poix.

→ Venez à bout de la reine du lac de poix. Les motards sans tête démasqués → Résolvez l'énigme des motards sans tête.

→ Résolvez l'énigme des motards sans tête. Le sauveur du Fort-relais Terminal → Empêchez la néanitisation du Fort-relais Terminal.

→ Empêchez la néanitisation du Fort-relais Terminal. Les traces laissées par les géants → Atteignez le point de passage des Échoués dans le cratère de F3.

→ Atteignez le point de passage des Échoués dans le cratère de F3. La vraie histoire du Chasseur de fantômes → Dévoilez la vérité sur le Chasseur de fantômes.

→ Dévoilez la vérité sur le Chasseur de fantômes. Le meilleur ami des Échoués → Capturez votre premier gros Échoué.

→ Capturez votre premier gros Échoué. Pourfendeur de créature chirale dorée → Éliminez la créature chirale dorée.

→ Éliminez la créature chirale dorée. Porteur de haut vol → Atteignez un niveau de porteur de 40 ou plus dans toutes les catégories.

→ Atteignez un niveau de porteur de 40 ou plus dans toutes les catégories. Transporteur frénétique → Livrez un total de 500 marchandises.

→ Livrez un total de 500 marchandises. Haltérophile → Livrez un total de deux tonnes de marchandises.

→ Livrez un total de deux tonnes de marchandises. Long-courrier → Parcourez une distance total de 80 km en terminant une commande.

Comme un très grand nombre de jeux,. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le Platine du jeu de Kojima Productions, qui est la suite de Death Stranding, doivent impérativement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilonsAfin d'obtenir le 100 % de, qui est baptisé « Homo Liverans : le sauveur de l'humanité », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, quesort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.