Death Stranding 2 : Kojima a changé le jeu... parce que les testeurs l'aimaient trop

Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PC
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2: On the Beach sur PC en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Nous avons testé le jeu avec des joueurs, et les résultats sont trop bons. Ils l'aiment trop. Cela signifie que quelque chose ne va pas ; nous devons changer des éléments.Ce désir de modifier des éléments de Death Stranding 2 pour le rendre moins consensuel est typique de la vision artistique provocatrice du créateur de Metal Gear Solid. Hideo Kojima préfère, ainsi, nettement susciter des réactions divisées chez les joueurs et les joueuses, plutôt que de plaire à la grande majorité.
.@Woodkid on working with #DeathStranding2 creator @hideo_kojima_en:— Rolling Stone (@RollingStone) June 13, 2025
“You can make pieces of art that are halfway of everything, but Hideo? You have no idea how much he doesn't give a shit about this.”
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Kojima m'a expliqué que si tout le monde aime Death Stranding 2 dès le départ, alors c'est trop mainstream. Il souhaite que ses jeux challengent les joueurs, qu'ils ne les apprécient pas forcément au début, mais qu'après plusieurs heures, tout fasse sens et qu'ils tombent amoureux du jeu.Cette philosophie colle parfaitement à l'accueil réservé au premier opus de la franchise, à savoir Death Stranding, soit un jeu qui avait fortement divisé à sa sortie mais qui est aujourd'hui considéré comme une expérience incontournable par une large communauté de joueurs.
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