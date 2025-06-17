Death Stranding 2 : Kojima a changé le jeu... parce que les testeurs l'aimaient trop

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juin 2025 à 12h13
Woodkid a, récemment, expliqué que des changements ont été opérés dans Death Stranding 2 car les testeurs ont trop apprécié leur expérience.
Death Stranding 2 : Kojima a changé le jeu... parce que les testeurs l'aimaient trop
Comme vous le savez probablement déjà, Death Stranding 2: On the Beach doit se rendre disponible à la fin du mois de juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours à attendre (à l'heure où nous écrivons ces lignes), il a été révélé qu'Hideo Kojima a changé plusieurs éléments de Death Stranding 2 car les testeurs l'ont apprécié.

Hideo Kojima ne veut pas plaire à tout prix avec Death Stranding 2

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En effet, dans une récente interview accordée aux journalistes de Rolling Stone, le compositeur et musicien Woodkid (Yoann Lemoine, de son vrai nom) a expliqué qu'Hideo Kojima est venu le voir au milieu du développement de Death Stranding 2 avec une inquiétude plutôt surprenante :
Nous avons testé le jeu avec des joueurs, et les résultats sont trop bons. Ils l'aiment trop. Cela signifie que quelque chose ne va pas ; nous devons changer des éléments.
Ce désir de modifier des éléments de Death Stranding 2 pour le rendre moins consensuel est typique de la vision artistique provocatrice du créateur de Metal Gear Solid. Hideo Kojima préfère, ainsi, nettement susciter des réactions divisées chez les joueurs et les joueuses, plutôt que de plaire à la grande majorité.

Death Stranding 2, un jeu conçu pour diviser et interpeller

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Toujours selon Woodkid, la préoccupation principale d'Hideo Kojima est que son œuvre ne devienne pas trop « mainstream ». Hideo Kojima veut avant tout provoquer, susciter l'incompréhension initiale et offrir une expérience qui se révèle progressivement :
Kojima m'a expliqué que si tout le monde aime Death Stranding 2 dès le départ, alors c'est trop mainstream. Il souhaite que ses jeux challengent les joueurs, qu'ils ne les apprécient pas forcément au début, mais qu'après plusieurs heures, tout fasse sens et qu'ils tombent amoureux du jeu.
Cette philosophie colle parfaitement à l'accueil réservé au premier opus de la franchise, à savoir Death Stranding, soit un jeu qui avait fortement divisé à sa sortie mais qui est aujourd'hui considéré comme une expérience incontournable par une large communauté de joueurs.

Pour rappel, Death Stranding 2 débarque le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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