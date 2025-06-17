Death Stranding 2 : Kojima a changé le jeu... parce que les testeurs l'aimaient trop

Woodkid a, récemment, expliqué que des changements ont été opérés dans Death Stranding 2 car les testeurs ont trop apprécié leur expérience.

Hideo Kojima ne veut pas plaire à tout prix avec Death Stranding 2

Nous avons testé le jeu avec des joueurs, et les résultats sont trop bons. Ils l'aiment trop. Cela signifie que quelque chose ne va pas ; nous devons changer des éléments.

.@Woodkid on working with #DeathStranding2 creator @hideo_kojima_en:



“You can make pieces of art that are halfway of everything, but Hideo? You have no idea how much he doesn't give a shit about this.”



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Death Stranding 2, un jeu conçu pour diviser et interpeller

Kojima m'a expliqué que si tout le monde aime Death Stranding 2 dès le départ, alors c'est trop mainstream. Il souhaite que ses jeux challengent les joueurs, qu'ils ne les apprécient pas forcément au début, mais qu'après plusieurs heures, tout fasse sens et qu'ils tombent amoureux du jeu.

Comme vous le savez probablement déjà,doit se rendre disponible à la fin du mois de juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours à attendre (à l'heure où nous écrivons ces lignes),En effet, dans une récente interview accordée aux journalistes de Rolling Stone, le compositeur et musicienest typique de la vision artistique provocatrice du créateur de Metal Gear Solid. Hideo Kojima préfère, ainsi, nettement susciter des réactions divisées chez les joueurs et les joueuses, plutôt que de plaire à la grande majorité.Toujours. Hideo Kojima veut avant tout provoquer, susciter l'incompréhension initiale et offrir une expérience qui se révèle progressivement :Cette philosophie colle parfaitement à l'accueil réservé au premier opus de la franchise, à savoir Death Stranding, soit un jeu qui avait fortement divisé à sa sortie mais qui est aujourd'hui considéré comme une expérience incontournable par une large communauté de joueurs.Pour rappel,débarque le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.