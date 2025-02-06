Death Stranding 2 : Hideo Kojima tease l'arrivée potentielle d'un nouveau trailer

Death Stranding 2: On the Beach pourrait prochainement se montrer à travers un nouveau trailer.

Un nouveau trailer pour Death Stranding 2 en approche ?

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Sam Porter Bridges sur le premier opus de la licence attendent avec grande impatience, qui a déjà eu le droit à quelques vidéos. Il semblerait qu', c'est en tout cas ce qu'Hideo Kojima laisse penser.Dans une récente publication sur son compte Twitter/X,. Comme vous pourrez le constater, que ce soit dans la description accompagnant ladite publication ou bien sur les images,n'est pas mentionné directement. À la place, sur l'une des photographies, nous pouvons lire « A Hideo Kojima Game ».Toutefois, étant donné queest attendu pour cette année 2025 et qu'une récente rumeur indique qu'un State of Play, de PlayStation, est prévu pour le 14 février prochain, il y a de grandes chances que la vidéo éditée par Hideo Kojima concerne les prochaines aventures de Sam Porter Bridges.Évidemment, et comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr mais cela semble très probable. Reste à savoir si nous aurons véritablement le droit à un nouveau trailer pourdans les jours ou semaines à venir et si un State of Play est bien au programme de ce mois de février 2025. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, quedoit débarquer au cours de cette année 2025 sur PS5.