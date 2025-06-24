Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PS5

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.
L'attente touche, très bientôt, à sa fin : Death Stranding 2: On the Beach
, qui est développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment, débarque dans très peu de temps, à l'heure où nous écrivons ces lignes. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non du premier opus de la franchise, sont impatients de découvrir la suite des aventures de Sam Porter Bridges.
Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Death Stranding 2 en France sur PS5
, afin que vous puissiez lancer le nouveau jeu d'Hideo Kojima dès que possible.
Heure de sortie de Death Stranding 2 en France sur PS5
Remarquons, avant tout, que Death Stranding 2
sort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Celles et ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe numérique ou bien le Collector du soft peuvent déjà y jouer, et ce, grâce à l'accès anticipé, qui a débuté le 24 juin dernier.
Ainsi, selon les informations partagées sur le PlayStation Store (version française), l'heure de sortie de Death Stranding 2 est fixée à 00h (heure française), le 26 juin 2025
. À partir de ce moment-là, il sera donc possible de retrouver Sam Porter Bridges et ses alliés, étant donné que Death Strading 2
sera, dès lors, jouable pour toutes et tous.
Prétéléchargement de Death Stranding 2 en France
Selon les différents retours, les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le jeu peuvent d'ores et déjà prétélécharger Death Stranding 2 sur leur PS5
. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui ont une petite connexion internet, mais qui souhaitent tout de même être au rendez-vous.
Les éditions prévues pour Death Stranding 2
Comme dit précédemment, Death Stranding 2
est proposé à la communauté selon diverses éditions, c'est-à-dire la Standard, la Deluxe numérique ainsi qu'un Collector. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, voici un récapitulatif concernant le contenu de toutes les éditions de Death Stranding 2
:
|Avantages
|Standard
|Deluxe
numérique
|Collector
|Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector)
|Oui
|Oui
|Oui
|Accès anticipé de 48 heures
|Non
|Oui
|Oui
|Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1
|Non
|Oui
|Oui
|Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
|Non
|Oui
|Oui
|Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
|Non
|Oui
|Oui
|Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
|Non
|Oui
|Oui
|Badge : Quokka
|Non
|Oui
|Oui
|Badge : Félin chiral
|Non
|Oui
|Oui
|Badge : Pourquoi moi ?
|Non
|Oui
|Oui
|Boîte collector
|Non
|Non
|Oui
|Figurine Magellan Man (environ 38 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Figurine Dollman (environ 7,62 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Cartes stylisées
|Non
|Non
|Oui
|Lettre de Hideo Kojima
|Non
|Non
|Oui
Rendez-vous donc le 26 juin 2025 pour découvrir Death Stranding 2
, qui arrive à cette date sur PS5.
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