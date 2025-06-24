Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PS5

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Death Stranding 2 en France sur PS5

Prétéléchargement de Death Stranding 2 en France

Les éditions prévues pour Death Stranding 2

Avantages Standard Deluxe

numérique Collector Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector) Oui Oui Oui Accès anticipé de 48 heures Non Oui Oui Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 Non Oui Oui Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui Badge : Quokka Non Oui Oui Badge : Félin chiral Non Oui Oui Badge : Pourquoi moi ? Non Oui Oui Boîte collector Non Non Oui Figurine Magellan Man (environ 38 cm) Non Non Oui Figurine Dollman (environ 7,62 cm) Non Non Oui Cartes stylisées Non Non Oui Lettre de Hideo Kojima Non Non Oui

L'attente touche, très bientôt, à sa fin :, qui est développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment, débarque dans très peu de temps, à l'heure où nous écrivons ces lignes. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non du premier opus de la franchise, sont impatients de découvrir la suite des aventures de Sam Porter Bridges.Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez lancer le nouveau jeu d'Hideo Kojima dès que possible.Remarquons, avant tout, quesort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Celles et ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe numérique ou bien le Collector du soft peuvent déjà y jouer, et ce, grâce à l'accès anticipé, qui a débuté le 24 juin dernier.Ainsi, selon les informations partagées sur le PlayStation Store (version française),. À partir de ce moment-là, il sera donc possible de retrouver Sam Porter Bridges et ses alliés, étant donné quesera, dès lors, jouable pour toutes et tous.Selon les différents retours,. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui ont une petite connexion internet, mais qui souhaitent tout de même être au rendez-vous.Comme dit précédemment,est proposé à la communauté selon diverses éditions, c'est-à-dire la Standard, la Deluxe numérique ainsi qu'un Collector. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, voici un récapitulatif concernant le contenu de toutes les éditions deRendez-vous donc le 26 juin 2025 pour découvrir, qui arrive à cette date sur PS5.