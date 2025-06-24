Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PS5

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2025 à 10h52
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Death Stranding 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Death Stranding 2 : Heure de sortie en France sur PS5
L'attente touche, très bientôt, à sa fin : Death Stranding 2: On the Beach, qui est développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment, débarque dans très peu de temps, à l'heure où nous écrivons ces lignes. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non du premier opus de la franchise, sont impatients de découvrir la suite des aventures de Sam Porter Bridges.

Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Death Stranding 2 en France sur PS5, afin que vous puissiez lancer le nouveau jeu d'Hideo Kojima dès que possible.

Heure de sortie de Death Stranding 2 en France sur PS5

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Remarquons, avant tout, que Death Stranding 2 sort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Celles et ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe numérique ou bien le Collector du soft peuvent déjà y jouer, et ce, grâce à l'accès anticipé, qui a débuté le 24 juin dernier. 

Ainsi, selon les informations partagées sur le PlayStation Store (version française), l'heure de sortie de Death Stranding 2 est fixée à 00h (heure française), le 26 juin 2025. À partir de ce moment-là, il sera donc possible de retrouver Sam Porter Bridges et ses alliés, étant donné que Death Strading 2 sera, dès lors, jouable pour toutes et tous.

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Prétéléchargement de Death Stranding 2 en France

Selon les différents retours, les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le jeu peuvent d'ores et déjà prétélécharger Death Stranding 2 sur leur PS5. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui ont une petite connexion internet, mais qui souhaitent tout de même être au rendez-vous.

Miniature vidéo

Les éditions prévues pour Death Stranding 2

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Comme dit précédemment, Death Stranding 2 est proposé à la communauté selon diverses éditions, c'est-à-dire la Standard, la Deluxe numérique ainsi qu'un Collector. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, voici un récapitulatif concernant le contenu de toutes les éditions de Death Stranding 2 :

Avantages Standard Deluxe
numérique		 Collector
Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector) Oui Oui Oui
Accès anticipé de 48 heures Non Oui Oui
Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 Non Oui Oui
Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui
Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui
Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui
Badge : Quokka Non Oui Oui
Badge : Félin chiral Non Oui Oui
Badge : Pourquoi moi ? Non Oui Oui
Boîte collector Non Non Oui
Figurine Magellan Man (environ 38 cm) Non Non Oui
Figurine Dollman (environ 7,62 cm) Non Non Oui
Cartes stylisées Non Non Oui
Lettre de Hideo Kojima Non Non Oui

Rendez-vous donc le 26 juin 2025 pour découvrir Death Stranding 2, qui arrive à cette date sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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