Death Stranding 2 : Faut-il avoir terminé le premier opus pour jouer à cette suite ?

Les joueurs et les joueuses souhaitant parcourir Death Stranding 2 se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir terminé le premier jeu, soit Death Stranding, pour jouer à ce deuxième opus.

Faut-il avoir joué à Death Stranding pour faire Death Stranding 2 ?

Il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Death Stranding pour jouer à Death Stranding 2: On the Beach. Les joueurs ayant joué au premier jeu (que ce soit dans sa version originale ou la version Director's Cut) pourront cependant s'acclimater plus facilement au gameplay, à l'histoire et aux personnages de ce second volet.

Avoir joué à Death Stranding est tout de même préférable pour mieux aborder Death Stranding 2

Développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive,est la suite du premier volet de la franchise, à savoir Death Stranding, qui est sorti en 2019 sur PS4 et en 2020 sur PC. Ce nouvel opus est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la licence d'Hideo Kojima. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentDans une FAQ, à retrouver sur la page PlayStation Store du titre, nous trouvons une réponse à cette question. Il est, à cet endroit, précisé qu'Ainsi,, ne serait-ce que quelques heures, selon nous. Cela vous permettra de mieux comprendre les enjeux scénaristiques de cette suite et de mieux appréhender le gameplay. Sinon, vous pourriez passer à côté de nombreux éléments. Auquel cas, sachez que PlayStation a partagé, sur sa chaîne YouTube, une vidéo récapitulative concernant les événements narrés dans Death Stranding, afin de préparer la communauté au lancement deRappelons, en guise de conclusion, quesort le 26 juin 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.