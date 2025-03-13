Death Stranding 2 : Différentes éditions, précommande et prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mars 2025 à 15h14
Retrouvez le détail des différentes éditions de Death Stranding 2, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Death Stranding 2 : Différentes éditions, précommande et prix
L'année 2025 signera l'arrivée des toutes nouvelles aventures de Sam Porter Bridges, narrées dans Death Stranding 2: On the Beach. Étant donné que le tout premier opus a été grandement apprécié par les joueurs et les joueuses, cette suite est très attendue. 

De ce fait, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer et de vous aider à prendre votre décision, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune des éditions prévues pour Death Stranding 2.

Différentes éditions de Death Stranding 2

Avantages Standard Deluxe
numérique		 Collector
Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector) Oui Oui Oui
Accès anticipé de 48 heures Non Oui Oui
Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 Non Oui Oui
Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui
Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui
Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui
Badge : Quokka Non Oui Oui
Badge : Félin chiral Non Oui Oui
Badge : Pourquoi moi ? Non Oui Oui
Boîte collector Non Non Oui
Figurine Magellan Man (environ 38 cm) Non Non Oui
Figurine Dollman (environ 7,62 cm) Non Non Oui
Cartes stylisées Non Non Oui
Lettre de Hideo Kojima Non Non Oui
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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs qui achèteront Death Stranding 2 avant sa sortie officielle obtiendront automatiquement les éléments suivants :
  • Hologramme de quokka
  • Squelette de combat : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)
  • Squelette à boost : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)
  • Squelette de bokka : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)
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Prix des différentes éditions de Death Stranding 2

Vous pourrez vous procurer l'une des éditions de Death Stranding 2 selon les prix indiqués ci-dessous : 
  • Édition Standard
    • PlayStation → 79,99 €
  • Édition Deluxe numérique
    • PlayStation → 89,99 €
  • Édition Collector 
    • PlayStation → 249,99 €

Où précommander Death Stranding 2 ?

Death Stranding 2 peut être précommandé directement via le PlayStation Store:
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Death Stranding 2 avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

Miniature vidéo

La sortie de Death Stranding 2 est programmée pour le 26 juin 2025. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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