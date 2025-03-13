Death Stranding 2 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Death Stranding 2, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
L'année 2025 signera l'arrivée des toutes nouvelles aventures de Sam Porter Bridges, narrées dans Death Stranding 2: On the Beach
. Étant donné que le tout premier opus a été grandement apprécié par les joueurs et les joueuses, cette suite est très attendue.
De ce fait, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer et de vous aider à prendre votre décision, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune des éditions prévues pour Death Stranding 2
.
Différentes éditions de Death Stranding 2
|Avantages
|Standard
|Deluxe
numérique
|Collector
|Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector)
|Oui
|Oui
|Oui
|Accès anticipé de 48 heures
|Non
|Oui
|Oui
|Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1
|Non
|Oui
|Oui
|Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
|Non
|Oui
|Oui
|Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
|Non
|Oui
|Oui
|Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3)
|Non
|Oui
|Oui
|Badge : Quokka
|Non
|Oui
|Oui
|Badge : Félin chiral
|Non
|Oui
|Oui
|Badge : Pourquoi moi ?
|Non
|Oui
|Oui
|Boîte collector
|Non
|Non
|Oui
|Figurine Magellan Man (environ 38 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Figurine Dollman (environ 7,62 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Cartes stylisées
|Non
|Non
|Oui
|Lettre de Hideo Kojima
|Non
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs qui achèteront Death Stranding 2
avant sa sortie officielle obtiendront automatiquement les éléments suivants :
- Hologramme de quokka
- Squelette de combat : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)
- Squelette à boost : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)
- Squelette de bokka : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)
Prix des différentes éditions de Death Stranding 2
Vous pourrez vous procurer l'une des éditions de Death Stranding 2
selon les prix indiqués ci-dessous :
- Édition Standard
- Édition Deluxe numérique
- Édition Collector
Où précommander Death Stranding 2 ?
Death Stranding 2
peut être précommandé directement via le PlayStation Store:
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Death Stranding 2 avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de Death Stranding 2
est programmée pour le 26 juin 2025. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5.
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