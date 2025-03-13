Death Stranding 2 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Death Stranding 2, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Différentes éditions de Death Stranding 2

Avantages Standard Deluxe

numérique Collector Jeu complet (numérique pour la Deluxe et Collector) Oui Oui Oui Accès anticipé de 48 heures Non Oui Oui Accès anticipé : Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 Non Oui Oui Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) Non Oui Oui Badge : Quokka Non Oui Oui Badge : Félin chiral Non Oui Oui Badge : Pourquoi moi ? Non Oui Oui Boîte collector Non Non Oui Figurine Magellan Man (environ 38 cm) Non Non Oui Figurine Dollman (environ 7,62 cm) Non Non Oui Cartes stylisées Non Non Oui Lettre de Hideo Kojima Non Non Oui





Bonus de précommande

Hologramme de quokka

Squelette de combat : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)

Squelette à boost : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)

Squelette de bokka : argenté (nv.1, nv.2, nv.3)

Prix des différentes éditions de Death Stranding 2

Édition Standard

PlayStation → 79,99 €

Édition Deluxe numérique

PlayStation → 89,99 €

Édition Collector

PlayStation → 249,99 €



Où précommander Death Stranding 2 ?

l'une des éditions de Death Stranding 2 avec une petite réduction

L'année 2025 signera l'arrivée des toutes nouvelles aventures de Sam Porter Bridges, narrées dans. Étant donné que le tout premier opus a été grandement apprécié par les joueurs et les joueuses, cette suite est très attendue.De ce fait, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer et de vous aider à prendre votre décision, nous passons en revuePour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs qui achèterontavant sa sortie officielle obtiendront automatiquement les éléments suivants :Vous pourrez vous procurer l'une des éditions deselon les prix indiqués ci-dessous :peut être précommandé directement via le PlayStation Store:Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer, afin de faire des économies lors de l'achat.La sortie deest programmée pour le 26 juin 2025. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5.