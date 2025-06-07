Death Stranding 2 : De nouvelles images et du gameplay dévoilés pendant le Summer Game Fest

À quelques jours de sa sortie, Death Stranding 2 continue de se dévoiler. Un nouveau trailer a été diffusé et Hideo Kojima en personne a partagé quelques secrets sur la scène du Summer Game Fest.
Death Stranding 2: On the Beach
est l'une des sorties majeures de ce mois de juin 2025. Même si son lancement est prévu dans quelques semaines, le titre a fait un petit détour par la scène du Summer Game Fest.
Pour l'occasion, le public a eu droit à quelques mots de la part de Hideo Kojima ainsi qu'à une toute nouvelle séquence tirée du jeu.
Une interaction inédite entre deux personnages de Death Stranding 2 présentée lors du Summer Game Fest
Cette nouvelle cinématique propulse les joueurs dans un bureau où deux personnages jamais vus dans les précédents trailers discutent
. Prénommés Lucy et Neil (respectivement interprétés par Alissa Jung et Luca Marinelli), ils semblent au premier abord avoir un simple rendez-vous médical, même s'il est difficile de savoir si Lucy est psychologue ou non. Cependant, celle-ci semble troublée par cette situation et demande à Neil s'il ne se souvient pas d'elle.
Puis Lucy saisit la main de son interlocuteur, dévoilant ainsi un détail qu'ils partagent : une mystérieuse marque circulaire. Les dernières secondes de ce trailer semblent suggérer que ces deux personnages entretiennent une relation complexe. Lors de son passage sur scène, Hideo Kojima a précisé que ces deux personnages étaient « très importants » dans l'histoire
de ce deuxième opus, mais n'a pas révélé les détails en raison des spoilers.
D'autres surprises liées à Death Stranding 2 prévues tout au long du week-end
Alors que Death Stranding 2 va débuter un tour du monde de présentation dans quelques jours
, les admirateurs de la franchise pourront davantage découvrir le gameplay de Death Stranding 2 dimanche 8 juin. En effet, une session de jeu sera diffusée en direct lors de la dernière journée du Summer Game Fest
. Mais Geoff Keighley a joué avec la patience de la communauté en précisant que ce ne serait pas la dernière fois que nous verrions Neil ce week-end.
Rappelons que Death Stranding 2 sera une exclusivité PS5 à son lancement, le 26 juin prochain
. Néanmoins, il pourrait arriver sur d'autres supports dans les mois ou les années à venir.
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