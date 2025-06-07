Death Stranding 2 : De nouvelles images et du gameplay dévoilés pendant le Summer Game Fest

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 juin 2025 à 10h36
À quelques jours de sa sortie, Death Stranding 2 continue de se dévoiler. Un nouveau trailer a été diffusé et Hideo Kojima en personne a partagé quelques secrets sur la scène du Summer Game Fest.
Death Stranding 2 : De nouvelles images et du gameplay dévoilés pendant le Summer Game Fest
Death Stranding 2: On the Beach est l'une des sorties majeures de ce mois de juin 2025. Même si son lancement est prévu dans quelques semaines, le titre a fait un petit détour par la scène du Summer Game Fest. Pour l'occasion, le public a eu droit à quelques mots de la part de Hideo Kojima ainsi qu'à une toute nouvelle séquence tirée du jeu.

Une interaction inédite entre deux personnages de Death Stranding 2 présentée lors du Summer Game Fest

Cette nouvelle cinématique propulse les joueurs dans un bureau où deux personnages jamais vus dans les précédents trailers discutent. Prénommés Lucy et Neil (respectivement interprétés par Alissa Jung et Luca Marinelli), ils semblent au premier abord avoir un simple rendez-vous médical, même s'il est difficile de savoir si Lucy est psychologue ou non. Cependant, celle-ci semble troublée par cette situation et demande à Neil s'il ne se souvient pas d'elle.

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Puis Lucy saisit la main de son interlocuteur, dévoilant ainsi un détail qu'ils partagent : une mystérieuse marque circulaire. Les dernières secondes de ce trailer semblent suggérer que ces deux personnages entretiennent une relation complexe. Lors de son passage sur scène, Hideo Kojima a précisé que ces deux personnages étaient « très importants » dans l'histoire de ce deuxième opus, mais n'a pas révélé les détails en raison des spoilers. 

D'autres surprises liées à Death Stranding 2 prévues tout au long du week-end

Alors que Death Stranding 2 va débuter un tour du monde de présentation dans quelques jours, les admirateurs de la franchise pourront davantage découvrir le gameplay de Death Stranding 2 dimanche 8 juin. En effet, une session de jeu sera diffusée en direct lors de la dernière journée du Summer Game Fest. Mais Geoff Keighley a joué avec la patience de la communauté en précisant que ce ne serait pas la dernière fois que nous verrions Neil ce week-end.

Miniature vidéo

Rappelons que Death Stranding 2 sera une exclusivité PS5 à son lancement, le 26 juin prochain. Néanmoins, il pourrait arriver sur d'autres supports dans les mois ou les années à venir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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