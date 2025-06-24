Death Stranding 2 : Combien d'épisodes sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'épisodes disponibles sur Death Stranding 2: On the Beach, le jeu de Kojima Productions.

Nombre d'épisodes sur Death Stranding 2

Nombre d'épisodes sur Death Stranding 2 → 17 . Épisode 1 : Sam. Épisode 2 : Lou. Épisode 3 : Drawbridge. Épisode 4 : Gouttes de pluie. Épisode 5 : Conflagration. Épisode 6 : Chrysalide. Épisode 7 : Capsule. Épisode 8 : Déluge. Épisode 9 : Marionnettes. Épisode 10 : Isolement. Épisode 11 : Séisme. Épisode 12 : Fragile. Épisode 13 : Die Hard. Épisode 14 : Ultime Death Stranding. Épisode 15 : Sur la grève. Épisode 16 : Tomorrow. Épisode 17 : One Day.

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La suite de Death Stranding, à savoir(de son nom complet), est arrivée, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Disponible depuis la fin du mois de juin 2025, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos duAvoir des informations au sujet du(ou chapitres, dans d'autres cas) d'un jeu est une statistique assez intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.Dans le cas du dernier jeu de Kojima Productions, sachez que. Les 16 premiers sont, d'ailleurs, liés à des trophées et doivent donc être parcourus, afin d'obtenir le Platine du jeu (nous vous indiquons les intitulés ci-dessous, toutefois cela pourrait vous spoiler).Cependant, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer au sein d'un épisode avant de le boucler. Cela va, par exemple, dépendre du temps que vous allez passer à explorer et à parcourir les quêtes.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 26 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de PlayStation/Sony, la PS5. Pour le moment, nous ne savons pas encore si un portage PC est prévu, bien que cela soit tout à fait plausible, en raison de l'arrivée du premier opus de la franchise sur cette plateforme.