Death Stranding 2 : Cette célébrité présente dans le premier opus sera de retour

Dans le premier jeu de la saga, Hideo Kojima avait invité de nombreuses célébrités à faire un caméo. Ces petits bonus seront de retour dans Death Stranding 2, et un nom est déjà confirmé.
Si vous appréciez les célébrités, les Easter eggs et autres surprises disséminées dans des jeux vidéo, Death Stranding a tout ce qu'il faut pour vous combler. Celles et ceux qui ont parcouru ce vaste monde ont ainsi pu croiser le mangaka Junji Ito, les réalisateurs Edgar Wright et Jordan Vogt-Roberts ou l'écrivain Sam Lake
. L'arrivée prochaine de Death Stranding 2
pose alors la question de la présence ou non de ces multiples caméos et clins d'œil. Mais Hideo Kojima aime jouer avec les célébrités.
Conan O'Brien, alias l'homme-loutre, au casting de Death Stranding 2 ?
Récemment, l'une des personnalités ayant prêté ses traits à un hologramme du jeu s'est exprimée sur ce sujet. En effet, l'humoriste et présentateur télé Conan O'Brien
a participé au programme Clueless Gamer diffusé sur YouTube. Lors de cette émission, il est revenu sur sa participation au premier jeu, en ne manquant pas de mentionner son iconique chapeau rappelant une tête de loutre.
Tout en jouant à Death Stranding, il a déclaré : « Pourquoi ont-ils fait de moi quelqu'un d'aussi peu drôle et d'aussi besogneux ?
». Secrètement, l'animateur et humoriste nourrissait également l'espoir d'apparaître dans un autre jeu d'Hideo Kojima. Cependant, il aimerait être « un peu plus un héros, pas quelqu'un qui raconte juste des blagues sur les loutres, vous voyez ce que je veux dire ? Comme un gars qui est en quelque sorte au centre du jeu ?
».
Suite à ces déclarations, Hideo Kojima en personne a répondu à Conan O'Brien
. Le réalisateur et producteur a annoncé que « Si vous visitez notre nouveau studio, je veux vous scanner à nouveau, avec une meilleure technologie de balayage, et vous avoir dans mon nouveau jeu !
». Même s'il ne fait pas mention de Death Stranding 2, le premier caméo laisse supposer que l'animateur pourrait bien être dans la suite. D'ailleurs, il a répondu qu'il acceptait l'aimable proposition d'Hideo Kojima
. Mais portera-t-il encore sa parure de loutre dans Death Stranding 2 ? Il va falloir patienter un peu avant d'avoir la réponse.
Death Stranding 2: On the Beach doit sortir dans le courant de l'année 2025
et sera une exclusivité PlayStation 5.
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