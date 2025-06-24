Death Stranding 2 cartonne, et les joueurs font tous la même blague sur Hideo Kojima

Death Stranding 2 a obtenu un très bon score sur Metacritic, ce qui a donné lieu à une blague lancée par les joueurs à propos d'Hideo Kojima.
Disponible en ce moment même en accès anticipé, et dès le 26 juin 2025 pour tout le monde, Death Stranding 2
est déjà un succès critique. La presse spécialisée lui ayant attribué de très bonnes notes, le titre profite actuellement d'un score Metacritic haut (90), le plaçant ainsi comme l'un des meilleurs jeux de cette année 2025. Toutefois, les joueurs et les joueuses s'amusent de la situation de Death Stranding 2, et plus précisément de l'idée qu'Hideo Kojima puisse être frustré
de l'accueil unanime réservé à son jeu.
Death Stranding 2, un succès trop conventionnel pour Hideo Kojima ?
Pour rappel, il y a très peu de temps, nous avons appris, grâce aux propos du compositeur et musicien Woodkid (Yoann Lemoine), qu'Hideo Kojima a modifié certains éléments de Death Stranding 2
, en plein développement, car les testeurs avaient trop apprécié leur expérience :
Kojima m'a expliqué que si tout le monde aime Death Stranding 2 dès le départ, alors c'est trop mainstream. Il souhaite que ses jeux challengent les joueurs, qu'ils ne les apprécient pas forcément au début, mais qu'après plusieurs heures, tout fasse sens et qu'ils tombent amoureux du jeu.
Pour autant, au vu des nombreux tests et reviews publiés ces derniers jours, Death Stranding 2
plaît, et plaît même beaucoup. Ainsi, très peu de temps après, les joueurs et les joueuses ont partagé une blague à propos d'Hideo Kojima
, en lien avec la réception plus que positive de Death Stranding 2
.
La communauté s'amuse de la réception de Death Stranding 2
En effet, sur divers réseaux sociaux, notamment sur Twitter/X ou encore Reddit, les joueurs et les joueuses ont très vite tourné la situation à la dérision
, en pointant du doigt le possible énervement ou bien la potentielle tristesse qu'Hideo Kojima doit ressentir face à l'excellente réception de Death Stranding 2
.
Hideo Kojima et le succès de Death Stranding 2 : entre fierté et frustration ironique ?
Toutefois, remarquons qu'Hideo Kojima lui-même a partagé plusieurs critiques positives du jeu sur son compte Twitter/X. Ce qui laisse tout de même penser que le créateur ressent une certaine satisfaction face à l'accueil réservé à Death Stranding 2
. Mais connaissant son goût pour la provocation artistique et son amour de la controverse, il se peut également que ce dernier ressente une légère pointe de frustration, soit pour ne pas avoir réussi à diviser davantage la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que Death Stranding 2
, qui sort officiellement pour tous le 26 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. L'accès anticipé du jeu est disponible depuis le 24 juin dernier.
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