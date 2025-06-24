Death Stranding 2 cartonne, et les joueurs font tous la même blague sur Hideo Kojima

Death Stranding 2 a obtenu un très bon score sur Metacritic, ce qui a donné lieu à une blague lancée par les joueurs à propos d'Hideo Kojima.

Death Stranding 2, un succès trop conventionnel pour Hideo Kojima ?

Kojima m'a expliqué que si tout le monde aime Death Stranding 2 dès le départ, alors c'est trop mainstream. Il souhaite que ses jeux challengent les joueurs, qu'ils ne les apprécient pas forcément au début, mais qu'après plusieurs heures, tout fasse sens et qu'ils tombent amoureux du jeu.

La communauté s'amuse de la réception de Death Stranding 2

Hideo Kojima when he hears Death Stranding 2 is now universally acclaimed and less controversial than the first game: https://t.co/0dzbkFUX76 pic.twitter.com/P4bXXzqwEB — Oliver Darko (@oliver_drk) June 23, 2025

Hideo Kojima et le succès de Death Stranding 2 : entre fierté et frustration ironique ?

Disponible en ce moment même en accès anticipé, et dès le 26 juin 2025 pour tout le monde,est déjà un succès critique. La presse spécialisée lui ayant attribué de très bonnes notes, le titre profite actuellement d'un score Metacritic haut (90), le plaçant ainsi comme l'un des meilleurs jeux de cette année 2025. Toutefois,de l'accueil unanime réservé à son jeu.Pour rappel, il y a très peu de temps, nous avons appris, grâce aux propos du compositeur et musicien Woodkid (Yoann Lemoine), qu'Hideo Kojima a modifié certains éléments de, en plein développement, car les testeurs avaient trop apprécié leur expérience :Pour autant, au vu des nombreux tests et reviews publiés ces derniers jours,plaît, et plaît même beaucoup. Ainsi, très peu de temps après,, en lien avec la réception plus que positive deEn effet, sur divers réseaux sociaux, notamment sur Twitter/X ou encore Reddit,, en pointant du doigt le possible énervement ou bien la potentielle tristesse qu'Hideo Kojima doit ressentir face à l'excellente réception deToutefois, remarquons qu'Hideo Kojima lui-même a partagé plusieurs critiques positives du jeu sur son compte Twitter/X. Ce qui laisse tout de même penser que le créateur ressent une certaine satisfaction face à l'accueil réservé à. Mais connaissant son goût pour la provocation artistique et son amour de la controverse, il se peut également que ce dernier ressente une légère pointe de frustration, soit pour ne pas avoir réussi à diviser davantage la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui sort officiellement pour tous le 26 juin 2025, est à retrouver sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. L'accès anticipé du jeu est disponible depuis le 24 juin dernier.