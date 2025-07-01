Death Stranding 2 : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Death Stranding 2 peut être un gain de temps non négligeable pour progresser, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Death Stranding 2

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, qui est développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive, est la suite du premier opus de la franchise. Les nouvelles aventures de Sam Porter Bridges se déroulent, cette fois-ci, au Mexique ainsi qu'en Australie et proposent, de nouveau, un monde ouvert. De ce fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les territoires ennemis, les emplacements du Magellan, et bien d'autres. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les régions de, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les ordres, les localisations, etc. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.