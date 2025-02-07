Death Stranding 2 a été classé en Corée du Sud, une annonce semble proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 14h47
Death Stranding 2 a, récemment, reçu une évaluation de la part d'un organisme de classification sud-coréen, laissant ainsi présager qu'une annonce est imminente.
Death Stranding 2 a été classé en Corée du Sud, une annonce semble proche
Annoncé pour cette année 2025 sur la dernière console de Sony, Death Stranding 2: On the Beach est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier jeu. Le titre refait parler de lui en ce jour car Death Stranding 2 a bénéficié d'une évaluation de la part d'un organisme de classification sud-coréen, dévoilant ainsi quelques détails quant à son contenu.

Death Stranding 2 a été évalué

En effet, comme reporté notamment par Gematsu sur le réseau social BlueSky, Death Stranding 2 a été évalué par l'organisme de classification sud-coréen GRAC (Game Rating and Administration Committee), il y a peu de temps. C'est ainsi l'occasion d'apprendre que Death Stranding 2 contient une « violence excessive », un « langage vulgaire excessif » et une « consommation directe de drogues », qui en fait un jeu « non accessible aux mineurs ». De plus, la description du titre est la suivante : « Un jeu d'aventure qui consiste à livrer des colis dans un monde post-apocalyptique et à relire des villes pour sauver l'humanité ».

Death Stranding 2: On the Beach has been rated in South Korea: www.grac.or.kr/Statistics/P... Gematsu page: www.gematsu.com/games/death-...

[image or embed]

— Gematsu (@gematsu.com) 6 février 2025 à 14:13
Cette évaluation laisse, surtout, présager une potentielle nouvelle annonce pour Death Stranding 2, voire une sortie prochaine. Rappelons, d'ailleurs, qu'une rumeur indique qu'un State of Play serait prévu pour le 14 février 2025, bien que PlayStation n'ait pas fait d'annonce allant dans ce sens. De plus, Hideo Kojima a récemment expliqué avoir passé du temps en salle d'édition pour l'un de ses jeux, qui est, sans nul doute, Death Stranding 2

Miniature vidéo

Ainsi, il y a de grandes chances que Death Stranding 2 donne de ses nouvelles dans les prochains jours ou semaines. C'est en tout cas ce que les joueurs, qui ont aimé leur expérience vidéoludique sur Death Stranding premier du nom, espèrent.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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