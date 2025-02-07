Death Stranding 2 a été classé en Corée du Sud, une annonce semble proche

Death Stranding 2 a, récemment, reçu une évaluation de la part d'un organisme de classification sud-coréen, laissant ainsi présager qu'une annonce est imminente.

Death Stranding 2 a été évalué

Annoncé pour cette année 2025 sur la dernière console de Sony,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié le premier jeu. Le titre refait parler de lui en ce jour car, dévoilant ainsi quelques détails quant à son contenu.En effet, comme reporté notamment par Gematsu sur le réseau social BlueSky,, il y a peu de temps. C'est ainsi l'occasion d'apprendre quecontient une « violence excessive », un « langage vulgaire excessif » et une « consommation directe de drogues », qui en fait un jeu « non accessible aux mineurs ». De plus, la description du titre est la suivante : « Un jeu d'aventure qui consiste à livrer des colis dans un monde post-apocalyptique et à relire des villes pour sauver l'humanité ».Cette évaluation laisse, surtout, présager une potentielle nouvelle annonce pour, voire une sortie prochaine. Rappelons, d'ailleurs, qu'une rumeur indique qu'un State of Play serait prévu pour le 14 février 2025, bien que PlayStation n'ait pas fait d'annonce allant dans ce sens. De plus, Hideo Kojima a récemment expliqué avoir passé du temps en salle d'édition pour l'un de ses jeux, qui est, sans nul doute,Ainsi, il y a de grandes chances quedonne de ses nouvelles dans les prochains jours ou semaines. C'est en tout cas ce que les joueurs, qui ont aimé leur expérience vidéoludique sur Death Stranding premier du nom, espèrent.