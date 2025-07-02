Après Death Stranding 2, Hideo Kojima souhaite concrétiser un projet fou pour son nouveau titre

Pour trouver l'inspiration et imaginer de nouvelles histoires, le créateur de Death Stranding 2 n'a pas peur de se lancer des défis. Mais l'un d'entre eux pourrait bien lui mettre la tête dans les étoiles au sens propre.
Créateur de franchises iconiques du jeu vidéo comme les sagas Metal Gear ou Death Stranding, Hideo Kojima est avant tout un homme passionné et connu pour son excentricité. Par le passé, il n'a pas hésité à payer tous les spectateurs qui prenaient le temps de regarder les films amateurs qu'il tournait avec une caméra Super 8.
Mais en pleine promotion de Death Stranding 2: On the Beach
, Hideo Kojima a confié l'un de ses projets les plus ambitieux à ce jour. En effet, pour pouvoir développer un jeu, il est prêt à voyager dans l'espace et à séjourner dans la Station spatiale internationale.
Repousser les frontières de la création après Death Stranding 2 en vivant le quotidien des membres de l'ISS
Ce n'est pas la première fois que le réalisateur évoque ce souhait de se rendre dans l'espace. Toutefois, lors de cet entretien avec le journal britannique The Guardian
, il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas uniquement faire une simple visite
ou un voyage vers l'espace à l'image de ce qu'ont vécu des célébrités comme Jeff Bezos, Dennis Tito ou plus récemment Katy Perry.
Je veux m'entraîner correctement, apprendre à faire l'amarrage, rejoindre la Station spatiale internationale et y rester quelques mois. Je ne suis pas un scientifique, mais je pourrais probablement créer des jeux dans l'espace. Je veux être le premier.
Hideo Kojima frappé par « la maladie de Tom Cruise »
Lors du même entretien, il a évoqué ce souhait en utilisant une référence qui parlera aux cinéphiles : « la maladie de Tom Cruise ». En effet, malgré son âge, l'acteur n'hésite pas à réaliser lui-même certaines cascades pour rendre une séquence plus intense, quitte à frôler la mort pour de belles images.
D'ailleurs, il déclare que « Tom Cruise découvre sa valeur en mettant sa vie en jeu
». Le réalisateur souhaite donc suivre ses traces, même s'il a aujourd'hui 61 ans. Mais cela ne semble pas être un frein car il a rétorqué qu'il y a « beaucoup d'astronautes qui ont plus de 60 ans, alors je pense que c'est possible
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Death Stranding 2
est disponible sur PS5 depuis le 26 juin 2025.
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