Après Death Stranding 2, Hideo Kojima souhaite concrétiser un projet fou pour son nouveau titre



le 02 juillet 2025 à 11h48 Publié par Justine Manchuelle le 02 juillet 2025 à 11h48

Pour trouver l'inspiration et imaginer de nouvelles histoires, le créateur de Death Stranding 2 n'a pas peur de se lancer des défis. Mais l'un d'entre eux pourrait bien lui mettre la tête dans les étoiles au sens propre.