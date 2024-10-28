Deadlock : Plusieurs personnages affectés par la mise à jour du 27 octobre 2024

Alors que la dernière mise à jour majeure a été marquée par l'arrivée de 6 nouveaux personnages, Valve a décidé de donner un petit coup de boost à plusieurs héros de Deadlock.
Disponible uniquement en alpha fermée sur PC, Deadlock
poursuit son développement avec des mises à jour régulières. Si l'éventail de personnages jouables a récemment été étoffé, il s'accompagne de rééquilibrages pour les héros déjà disponibles
. Cela permet de rendre certains d'entre eux plus forts ou de rendre les techniques des autres moins puissantes. La mise à jour du 27 octobre 2024 du MOBA a ainsi apporté son lot de buffs et de nerfs concernant Shiv, Bebop, Grey Talon et McGinnis.
De belles améliorations en perspective pour Bebop dans Deadlock
Le héros qui connait le plus grand nombre de modifications est Bebop. D'ailleurs, celles-ci concernent une seule des capacités du personnage : Sticky Bomb.
Tout d'abord, les stacks de Sticky Bomb accumulés ne diminuent plus en cas de décès du personnage. L'attaque donne désormais des stacks supplémentaires en fonction des héros mourants touchés par les dégâts de Sticky Bomb avec un tampon de 12 secondes. En complément, le temps de recharge de l'attaque a été diminué (passant de 19 à 18 secondes) et les dégâts ont été légèrement augmentés, passant de 3 % à 5 %.Shiv est le deuxième héros de Deadlock à bénéficier d'améliorations sur sa capacité Killing Blow
avec ce patch correctif. Désormais, sa portée d'attaque est augmentée, passant de 13m à 14m.
Le taux de drainage de la capacité passe à 0,25 contre 0,3 auparavant et la rage générée par dégâts d'arme est augmentée à 0,017.
Enfin, concernant Grey Talon et McGinnis, ils subissent des nerfs de la part des développeurs de Deadlock. McGinnis voit le temps de recharge de sa capacité Spectral Wall être augmenté de quasiment 10 secondes.
Tandis que l'esprit Hibou de Grey Talon subit une réduction de ses dégâts et de sa vitesse de déplacement.
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