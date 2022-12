Dead Island 2 se dévoile dans un nouveau trailer

Dead Island 2 s'offre un nouveau trailer de gameplay

Très attendu par les joueurs et les joueuses,arrive à la fin du mois d'avril 2023. Le titre de Deep Silver et du studio de développement Dambuster est, actuellement, au cœur de l'actualité vidéoludique. En effet, un nouveau trailer et des informations au sujet du soft ont, récemment, été dévoilés.C'est lors du showcase « Another Day in Hell-A » que le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont partagé. Cette nouvelle communication visuelle, d'une durée supérieure à quatre minutes, donne undans lesquels se dérouleront les événements de cet opus. Pour rappel, l'histoire de Dead Island 2 se passe à Los Angeles.De plus, ce trailer montre. Ce qui nous permet d'en savoir un peu plus au sujet du système de combat, des différents ennemis que nous devrons affronter mais aussi en ce qui concerne les armes que nous pourrons crafter et améliorer. Notons, tout de même, que les armes ont une durabilité limitée , selon les dernières informations partagées. Sans oublier le fait que les protagonistes de Dead Island 2 possèdent également « des pouvoirs dévastateurs », brièvement présentés dans ce trailer.Pour conclure, rappelons que Dead Island 2 sort le 28 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Plusieurs éditions sont prévues pour le soft.