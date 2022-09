Dead Island 2 proposera des armes avec une durabilité limitée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dans une récente interview, Adam Duckett et Adam Olson, respectivement directeur du design et directeur artistique de Dead Island 2 , ont décrit plus en détail la démarche qu'il y avait derrière le fait de. Notamment, en termes de game-design, en se basant sur les armes à feu. Selon Adam Duckett, il n'y a pas de raison pour laquelle les armes à distance devraient être tributaires d'une limite fixe de munitions, le rendant inutilisable, et pas les armes de mêlée.De plus, selon lui,. D'une part, être un minimum ancré dans la réalité afin de, d'autre part,. Adam Olson appuie également le fait que rajouter des contraintes sur certains aspects permet de gagner une marge de liberté sur d'autres.Par exemple sur le type d'armes utilisées, qui peuvent être fabriquées à partir de différents éléments et donc rapidement devenir dévastatrices. Toutefois,, en la traduisant à travers des éléments visuels sur l'arme et non par des symboles dans l'interface.D'ailleurs,a été un des axes majeurs du développement, selon les développeurs, le jeu a été conçu pour être lisible et compréhensible via des éléments internes au gameplay sans avoir besoin de passer par des icônes ou tout autre type d'interface. Par exemple en jouant sur l'état de la peau ou des vêtements des zombies. Une dynamique qui tend à poursuivre toujours plus cet équilibre entre réalisme, immersion et l'aspect déjanté du jeu.Nous pourrons découvrir tout cela, et bien plus, dès. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander selon ses différentes éditions