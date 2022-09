Dead Island 2 : Détails des différentes éditions et précommande

Édition et précommande de Dead Island 2

Bonus de précommande

Édition Standard

Le jeu

Édition Deluxe

Le jeu

Pack d'armes dorées

Pack de personnage 1 et 2

Édition Gold

Le jeu

Pack d'armes dorées

Pack de personnage 1 et 2

Pack d'armes « Pulp »

Passe d'extension

Édition Hell-a

Le jeu

Pack d'armes dorées

Pack de personnage 1 et 2

Pack d'armes « Pulp »

Passe d'extension

Steelbook

Deux pin’s

Six cartes de Tarot des Tueurs

Un écusson

Une carte de voyage de Venice Beach

Où précommander Dead Island 2 ?

et bel et bien sur le point d'arriver sur nos PC et consoles, de nombreuses années après son annonce officielle, lors de l'E3 2014. À la suite de sa grande révélation, en août 2022, durant laquelle nous avons eu le droit à du gameplay, Dambuster n'a pas hésité à révéler, mais aussi les bonus de précommande, pour inciter la communauté à l'acheter avant sa sortie. C'est pourquoi nous revenons sur tous les détails.Pour le moment, et ce quelle que soit la plateforme, nous avons le droit à trois éditions, la basique, la Deluxe et la Gold (en plus des éditions physiques).Tous les joueurs précommandant Dead Island 2 recevront le pack Mémoire de Banoi.Disponible sur toutes les plateformes.Disponible sur toutes les plateformes.Pour le moment, vous pouvez passer par les stores officiels pour, ou vous rendre directement sur le site officiel si vous souhaitez mettre la main sur une édition physique.Si les revendeurs tiers proposent deà des prix plus intéressants, nous mettrons cet article à jour. Si d'autres éditions sont dévoilées, l'article sera également mis à jour.Rendez-vous le 3 février 2023 pour découvrir Dead Island 2 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.