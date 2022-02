Dead by Daylight : Une nouvelle tueuse et un survivant, issus de The Ring, dévoilés

PC Édition Standard → 4,5 € au lieu de 19,99 €, soit 77 % de réduction.

Sur Dead by Daylight, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà profiter d'un roster de tueurs et psychopathes plus que conséquent et terrifiant, comprenant par exemple Michael Myers, le Demogorgon ou encore Freddy Krueger. Or, la sélection se verra bientôt agrémentée d'. Par ailleurs,C'est très récemment que nous apprenions la nouvelle : les développeurs de chez Behaviour Interactive ont travaillé sur l'intégration de deux nouveaux personnages. Il s'agit de la tueuse Sadako et du survivant Yoichi Asakawa. Ils devraient, tous les deux,, sur toutes les plateformes de jeu concernées,Sadako fut abandonnée dans un profond tombeau. Depuis, elle sort lentement des eaux stagnantes de son puits pour hanter et tuer ses victimes.. Ce personnage est directement inspiré du roman à succès de Kōji Suzuki, soit Ringu, plus connu sous le nom de The Ring en France. Le directeur créatif de Dead by Daylight, Dave Richard, s'est exprimé au sujet de cette nouvelle tueuse : « Ringu intègre l'horreur psychologique à notre jeu, ce qui est très différemment du style slasher auquel nos fans sont habitués. Ils peuvent s'attendre à ce que Sadako propose des mécaniques de jeu surprenantes que l'on ne trouve pas chez les autres tueurs ».Quant à Yoichi Asakawa, il est le nouveau survivant.. Dans la franchise japonaise, et plus précisément dans le film Ringu de 1998,. Dave Richard déclare à ce sujet :« Obtenir la confiance de Kadokawa afin de conclure l'histoire de Yoichi Asakawa est un immense honneur pour moi. Choisir de révéler une histoire tant attendue via un jeu vidéo est une décision audacieuse, qui témoigne de l'importance de notre média dans la culture populaire d'aujourd'hui ».. Le jeu est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :