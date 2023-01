Dead by Daylight : Une collection de skins Resident Evil est disponible

The Moonlight Burrow Event has begun🎆

Come and celebrate the Lunar New Year in The Fog. pic.twitter.com/A09QHi0eF7 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) January 24, 2023

En 2022,, développé et édité par Behaviour Interactive, s'est offert de nombreux crossovers, notamment avec le manga/anime l'Attaque des Titans ou encore Resident Evil, pour ne citer que ces deux exemples. D'ailleurs, la licence de Capcom revient sur le survival-horror multijoueur, à l'occasion de l'événement du Nouvel an lunaire de cette année, et plus précisément à travers une nouvelle collection de skins.Il y a seulement quelques heures, au moment où nous écrivons ces lignes, Dead by Daylight a accueilli un, dit en anglais « The Moonlight Burrow Event ». Celui-ci se terminera le 7 février prochain.Pour l'occasion, Behaviour Interactive a partagé une(« LNY » étant l'abréviation de « Lunar New Year », comme vous l'aurez compris), qui est disponible sur le titre. Celle-ci propose, donc, de: Ada Wong, Jill Valentine et « The Blight ». Ces éléments cosmétiques sont à retrouver dans la boutique in-game de Dead by Daylight.Pour rappel, Dead by Daylight est à retrouver sur la plupart des consoles ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam). Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :