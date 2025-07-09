Dead by Daylight : Un crossover avec The Walking Dead annoncé avec une date

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé qu'une collaboration entre Dead by Daylight et The Walking Dead est prévue, et ce, dans peu de temps.
Après une collaboration remarquée avec Five Nights at Freddy's, le jeu d'horreur et multijoueur de Behaviour Interactive, Dead by Daylight, va s'offrir un crossover avec une licence de renom, à savoir The Walking Dead
. D'ailleurs, Behaviour Interactive a révélé la date de sortie ainsi que le contenu du crossover Dead by Daylight x The Walking Dead
.
The Walking Dead arrive dans Dead by Daylight
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu mais aussi un article sur le site officiel, Behaviour Interactive a indiqué que le crossover entre Dead by Daylight et The Walking sera disponible le 29 juillet 2025
. Précisons, qui plus est, que cette collaboration est déjà accessible via le PTB du soft.
Évidemment, les développeurs de Dead by Daylight ont dévoilé des informations à propos de cette collaboration avec The Walking Dead
. Autant dire que le contenu va certainement plaire à la communauté.
Rick et Michonne, de The Walking Dead, débarque dans Dead by Daylight
Ainsi, le crossover avec The Walking Dead introduira deux nouveaux Survivants sur Dead by Daylight : Rick et Michonne
. Évidemment, chacun d'entre eux dispose de ses propres compétences, qui semblent plutôt intéressantes sur le papier.
Les perks de Rick Grimes dans Dead by Daylight
En ce qui concerne Rick, ledit personnage aura le droit à « 3 avantages uniques qui vous permettront d'explorer un nouveau style de jeu audacieux et axé sur le travail d'équipe
» :
- Ingéniosité apocalyptique → Fouillez les coffres pour obtenir une capacité unique qui vous permettra de construire une palette fragile à partir des restes d'une palette cassée.
- Viens me chercher! → Après avoir décroché un survivant, vous obtenez une capacité unique qui peut être déclenchée lorsque vous êtes accroupi et inactif. Cela rendra tous vos coéquipiers blessés ou mourants complètement silencieux, stoppant ainsi toutes les flaques de sang.
- Travail d'équipe: Endurcissez-vous → Lorsqu'un autre survivant à proximité étourdit ou aveugle le tueur pendant que vous êtes blessé, vos grognements de douleur, vos marques de griffures et vos flaques de sang sont réduits. Notez que cet avantage sera très efficace en synergie avec l'un des avantages de Michonne.
Les perks de Michonne dans Dead by Daylight
Sur Dead by Daylight
, Michonne aura, elle aussi, le droit à 3 avantages uniques « particulièrement utiles en cas de danger grave, permettant à votre équipe de gagner du temps pour s'échapper
» :
- Conviction → Soignez un survivant pour obtenir une capacité qui vous sauvera la vie, vous permettant de vous remettre instantanément de votre état d'incapacité, à condition d'avoir accumulé un temps de récupération suffisant.
- Dernier combat → Entre en vigueur après avoir passé un certain temps dans le rayon de terreur du tueur [...] Une fois le temps écoulé, votre prochain saut rapide étourdira le tueur, vous accordant un moment crucial pour vous échapper.
- Travail d'équipe: À l'assaut! → Lorsque vous étourdissez ou aveuglez le tueur avec une palette, les survivants blessés à proximité gagnent en endurance et peuvent brièvement apercevoir l'aura du tueur.
Rendez-vous donc le 29 juillet 2025 pour découvrir le contenu du crossover Dead by Daylight x The Walking Dead
. Pour rappel, le jeu est disponible sur la plupart des plateformes. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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