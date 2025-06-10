Dead by Daylight : Un crossover avec Star Wars ? Il y a eu des discussions

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2025 à 11h33
Le directeur de Dead by Daylight a, récemment, prononcé quelques mots concernant l'arrivée potentielle de Dark Vador sur le jeu d'horreur multijoueur.
Dead by Daylight : Un crossover avec Star Wars ? Il y a eu des discussions
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'horreur et multijoueur de Behaviour Interactive, Dead by Daylight, ne cesse d'étoffer son roster de Tueurs et de Survivants et accueille, régulièrement, de nouveaux crossovers. Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent, d'ailleurs, qu'une collaboration avec Star Wars va voir le jour. Il y a très peu de temps, le directeur de Dead by Daylight s'est exprimé au sujet d'un potentiel crossover avec Star Wars.

Un crossover entre Dead by Daylight et Star Wars à l'avenir ?

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En effet, dans une interview récemment publiée par Sawpalin sur sa chaîne YouTube, Mathieu Côté, le directeur du jeu et responsable des partenariats chez Behaviour Interactive, a partagé une information très excitante pour les fans de Dead by Daylight. Interrogé sur une possible intégration de Star Wars au sein du célèbre jeu multijoueur, Mathieu Côté a déclaré :
J'ai eu une conversation avec notre contact chez Disney où nous avons spécifiquement évoqué Dark Vador, c'est un fait, ça a eu lieu.
Malheureusement, Mathieu Côté n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet et a, ainsi, laissé la porte ouverte à toutes les hypothèses sans pour autant confirmer une officialisation imminente. 

Si cette révélation ne garantit absolument pas qu'un chapitre Star Wars verra le jour sur Dead by Daylight, cela redonne toutefois un peu d'espoir. D'ailleurs, Dark Vador apparaît, pour beaucoup de joueurs et de joueuses, comme un choix naturel pour intégrer le roster des Tueurs emblématiques de Dead by Daylight.

Miniature vidéo


Une collaboration Dead by Daylight x Star Wars possible, mais loin d'être certaine

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Même si cette nouvelle enthousiasmante est à prendre avec de grosses pincettes pour le moment, le potentiel crossover entre les deux licences semble plausible. En effet, Disney et Behaviour Interactive ont déjà collaboré ensemble par le passé : les deux entreprises avaient travaillé sur le chapitre Alien de Dead by Daylight. Cela prouve notamment que Disney est ouvert à ce type d'initiatives.

Cependant, rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'un tel projet aboutira. Ces discussions préliminaires ne constituent pas une garantie absolue qu'un chapitre Star Wars arrivera dans Dead by Daylight, mais elles prouvent au moins l'intérêt mutuel des deux parties. Affaire à suivre, donc...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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