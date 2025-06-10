Dead by Daylight : Un crossover avec Star Wars ? Il y a eu des discussions

Le directeur de Dead by Daylight a, récemment, prononcé quelques mots concernant l'arrivée potentielle de Dark Vador sur le jeu d'horreur multijoueur.

Un crossover entre Dead by Daylight et Star Wars à l'avenir ?

J'ai eu une conversation avec notre contact chez Disney où nous avons spécifiquement évoqué Dark Vador, c'est un fait, ça a eu lieu.

Une collaboration Dead by Daylight x Star Wars possible, mais loin d'être certaine

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu d'horreur et multijoueur de Behaviour Interactive,, ne cesse d'étoffer son roster de Tueurs et de Survivants et accueille, régulièrement, de nouveaux crossovers. Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent, d'ailleurs, qu'une collaboration avec Star Wars va voir le jour. Il y a très peu de temps,En effet, dans une interview récemment publiée par Sawpalin sur sa chaîne YouTube, Mathieu Côté, le directeur du jeu et responsable des partenariats chez Behaviour Interactive, a partagé une information très excitante pour les fans deMalheureusement, Mathieu Côté n'a pas apporté de plus amples précisions à ce sujet et a, ainsi, laissé la porte ouverte à toutes les hypothèses sans pour autant confirmer une officialisation imminente.Si cette révélation ne garantit absolument pas qu'un chapitre Star Wars verra le jour sur, cela redonne toutefois un peu d'espoir. D'ailleurs, Dark Vador apparaît, pour beaucoup de joueurs et de joueuses, comme un choix naturel pour intégrer le roster des Tueurs emblématiques deMême si cette nouvelle enthousiasmante est à prendre avec de grosses pincettes pour le moment, le potentiel crossover entre les deux licences semble plausible. En effet, Disney et Behaviour Interactive ont déjà collaboré ensemble par le passé : les deux entreprises avaient travaillé sur le chapitre Alien de. Cela prouve notamment que Disney est ouvert à ce type d'initiatives.Cependant, rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'un tel projet aboutira. Ces discussions préliminaires ne constituent pas une garantie absolue qu'un chapitre Star Wars arrivera dans, mais elles prouvent au moins l'intérêt mutuel des deux parties. Affaire à suivre, donc...