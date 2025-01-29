Dead by Daylight se dote du très sombre Tome 22, Angoisse

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2025 à 12h02
Dead by Daylight a, récemment, accueilli un nouveau Tome, soit le 22 baptisé « Angoisse ».
Dead by Daylight se dote du très sombre Tome 22, Angoisse
Le jeu multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive, Dead by Daylight, profite d'un suivi attentif de la part de ses développeurs. Ainsi, le titre est régulièrement mis à jour, tout en s'offrant de nouveaux contenus. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le Tome 22, Angoisse, est arrivé sur Dead by Daylight.

Le Tome 22, Angoisse, est disponible sur Dead by Daylight

En effet, depuis le 28 janvier 2025, les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight peuvent découvrir un tout nouveau Tome, à savoir le Tome 22, qui est nommé « Angoisse ». Celui-ci apporte de nouveaux souvenirs pour deux personnages, soient le Fléau et Jane Romero : « [...] Suivez le Fléau tandis qu'il poursuit ses expériences pour mieux comprendre la sinistre nature d'une Saignée. Entretemps, Jane interviewe les parents des êtres perdus dans le Brouillard et découvre la portée de l'influence de l'Entité au-delà de son royaume [...] ».

La communauté a, ainsi, l'occasion de récupérer une série de tenues, « qui incarnent le tourment des Épreuves ». Pour être plus précis, les tenues Ultra rares pour Jane Romero et la Chasseuse, mais aussi des ensembles pour David King, Renato, Thalita Lyra, le Fléau, l'Épidémie et le Chevalier, sont proposés.

Miniature vidéo

Le 28 janvier 2025 a également marqué l'arrivée de la collection Nouvel An lunaire sur Dead by Daylight, avec une tenue « accrocheuse rouge et or » pour la Marchande de crânes. Plus tard, soit le 4 février prochain, la collection Artistes du Brouillard se dotera de deux nouvelles tenues de DuckyGrumpy (artiste de la communauté), pour Sable Ward et l'Inconnu. Le 18 février, la collection Jours d'antan s'agrandira, avec de nouvelles tenues pour Jake Park, les Jumeaux et le Lance-mort, tandis que le 25 février, deux maillots pour Sable Ward et Taurie Cain seront ajoutés dans la collection Iron Maiden.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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