Dead by Daylight se dote du très sombre Tome 22, Angoisse

Dead by Daylight a, récemment, accueilli un nouveau Tome, soit le 22 baptisé « Angoisse ».

Le Tome 22, Angoisse, est disponible sur Dead by Daylight

PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,99 € au lieu de 30 €, soit 60 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Le jeu multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive,, profite d'un suivi attentif de la part de ses développeurs. Ainsi, le titre est régulièrement mis à jour, tout en s'offrant de nouveaux contenus. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, depuis le 28 janvier 2025,. Celui-ci apporte, soient le Fléau et Jane Romero : « [...] Suivez le Fléau tandis qu'il poursuit ses expériences pour mieux comprendre la sinistre nature d'une Saignée. Entretemps, Jane interviewe les parents des êtres perdus dans le Brouillard et découvre la portée de l'influence de l'Entité au-delà de son royaume [...] ».La communauté a, ainsi, l'occasion de récupérer, « qui incarnent le tourment des Épreuves ». Pour être plus précis, les tenues Ultra rares pour Jane Romero et la Chasseuse, mais aussi des ensembles pour David King, Renato, Thalita Lyra, le Fléau, l'Épidémie et le Chevalier, sont proposés., avec une tenue « accrocheuse rouge et or » pour la Marchande de crânes. Plus tard, soit le 4 février prochain, la collection Artistes du Brouillard se dotera de deux nouvelles tenues de DuckyGrumpy (artiste de la communauté), pour Sable Ward et l'Inconnu. Le 18 février, la collection Jours d'antan s'agrandira, avec de nouvelles tenues pour Jake Park, les Jumeaux et le Lance-mort, tandis que le 25 février, deux maillots pour Sable Ward et Taurie Cain seront ajoutés dans la collection Iron Maiden.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :