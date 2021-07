Dead by Daylight : Saw pourrait être de retour, l'univers Dead Space pourrait s'inviter

Un chapitre Dead Space bientôt disponible dans Dead by Daylight ?

Saw de retour dans Dead by Daylight ?

Après Resident Evil, Stranger Things, ou encore Silent Hill, il semblerait que ce soit au tour de Dead Space et de Saw de faire leur arrivée dans Dead by Daylight . Notez cependant qu'il ne s'agit, à l'heure actuelle, que de simples suppositions et rumeurs.Le titre dea pour habitude d'accueillir plusieurs grands noms, et selon leaksbydaylight , les développeurs veulent désormais savoir quelles licences intéresseraient leurs joueurs.Pour cela, le studio a mis en place un sondage dans lequelest proposé. Bien qu'il soit un peu trop tôt pour affirmer si oui ou non le titre d'aura le droit à une parution dans le jeu de survie, leaksbydaylight souligne le fait que dans ce même sondage apparaît le nom de Resident Evil, alors qu'il vient à peine de faire son entrée dans le titre ne serait pas la seule licence concernée par une arrivée ou un retour dans. Toujours selon leaksbydaylight.com, il semblerait également que, le nouveau film d'horreur sorti le 21 juillet dernier en France.Selon le leaker, plusieurs éléments cosmétiques du jeu ont été divulgués, dont le masque du film. Par ailleurs, il est bon de mentionner que le réalisateur du dernier Saw était présent lors du live anniversaire du jeu. Le retour de cette saga ne serait pas vraiment étonnant.Bien évidemment, nous allons devoir prendre notre mal en patience et attendre une annonce officielle de la part de Behaviour Interactive.reste disponible sur sur PC et consoles. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :