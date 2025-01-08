Dead by Daylight s'offre une collaboration avec Junji Ito

Dead by Daylight a, très récemment, accueilli une collection inspirée des créations de Junji Ito, considéré comme un maître du manga d'horreur.
Le jeu multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive, Dead by Daylight
, commence bien l'année 2025, notamment en se dotant d'une nouvelle collection, qui est inspirée des créations horrifiques du mangaka Junji Ito
.
La collection Junji Ito est arrivée sur Dead by Daylight
En effet, la communauté peut, depuis le 7 janvier 2025, découvrir le contenu de la collaboration Junji Ito X Dead by Daylight X Maniac
sur le titre de Behaviour Interactive. Celle-ci introduit de nouveaux costumes/skins
, inspirés par les créations du mangaka d'horreur Junji Ito, qui sont à destination de plusieurs Survivants et Tueurs :
- Miss Fuchi → Tenue légendaire pour l'Artiste.
- Inspirée par les histoires suivantes : « Les rumeurs » et « Le mannequin ».
- Tomie → Tenue légendaire pour l'Esprit.
- Inspirée par l'histoire suivante : « Tomie ».
- Passé ténébreux des Hikizuri → Tenue très rare pour les Jumeaux.
- Inspirée par les histoires suivantes : « Les mystérieux enfants Hikizuri : la séance de spiritisme ».
- Vêtements de soirée de Soichi → Tenue très rare pour le Farceur.
- Inspirée par le personnage Soichi Tsujii.
- Tourments des demi-esprits → Tenue ultra rare pour le Dragage.
- Inspirée par l'histoire suivante : « Le tunnel ».
- Uniforme de Tsukiko → Tenue très rare pour Yui Kimura.
- Inspirée par l'histoire suivante : « Tomie ».
- Renommée de Terumi → Tenue très rare pour Yun-Jin Lee.
- Inspirée par l'histoire suivante : « Les ballons pendus ».
- Ballet chaotique de la marionnette → Tenue très rare pour Kate Denson.
- Inspirée par l'histoire suivante : « La Maison de poupées ».
Junji Ito a prononcé quelques mots concernant cette collaboration avec Dead by Daylight
: « J'ai enfin eu l'opportunité de jouer à Dead by Daylight. Les personnages que j'ai créés sont devenus des Tueurs dans le jeu et font des choses atroces. C'est vraiment touchant de voir qu'ils sont devenus des personnages encore plus terrifiants que ce que j'avais envisagé pour eux au départ
».
Pour l'occasion, Behaviour Interactive a, récemment, partagé un trailer présentant les différents costumes issus de la collaboration avec Junji Ito sur Dead by Daylight
.
Pour conclure, rappelons que Dead by Daylight
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
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