Dead by Daylight s'offre une collaboration avec Junji Ito

Dead by Daylight a, très récemment, accueilli une collection inspirée des créations de Junji Ito, considéré comme un maître du manga d'horreur.

La collection Junji Ito est arrivée sur Dead by Daylight

Miss Fuchi → Tenue légendaire pour l'Artiste. Inspirée par les histoires suivantes : « Les rumeurs » et « Le mannequin ».

→ Tenue légendaire pour l'Artiste. Tomie → Tenue légendaire pour l'Esprit. Inspirée par l'histoire suivante : « Tomie ».

→ Tenue légendaire pour l'Esprit. Passé ténébreux des Hikizuri → Tenue très rare pour les Jumeaux. Inspirée par les histoires suivantes : « Les mystérieux enfants Hikizuri : la séance de spiritisme ».

→ Tenue très rare pour les Jumeaux. Vêtements de soirée de Soichi → Tenue très rare pour le Farceur. Inspirée par le personnage Soichi Tsujii.

→ Tenue très rare pour le Farceur. Tourments des demi-esprits → Tenue ultra rare pour le Dragage. Inspirée par l'histoire suivante : « Le tunnel ».

→ Tenue ultra rare pour le Dragage. Uniforme de Tsukiko → Tenue très rare pour Yui Kimura. Inspirée par l'histoire suivante : « Tomie ».

→ Tenue très rare pour Yui Kimura. Renommée de Terumi → Tenue très rare pour Yun-Jin Lee. Inspirée par l'histoire suivante : « Les ballons pendus ».

→ Tenue très rare pour Yun-Jin Lee. Ballet chaotique de la marionnette → Tenue très rare pour Kate Denson. Inspirée par l'histoire suivante : « La Maison de poupées ».

→ Tenue très rare pour Kate Denson.







PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,59 € au lieu de 30 €, soit 61 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Le jeu multijoueur et asymétrique de Behaviour Interactive,, commence bien l'année 2025, notamment en se dotant d'En effet, la communauté peut, depuis le 7 janvier 2025, découvrirsur le titre de Behaviour Interactive., inspirés par les créations du mangaka d'horreur Junji Ito, qui sont à destination de plusieurs Survivants et Tueurs :Junji Ito a prononcé quelques mots concernant cette collaboration avec: « J'ai enfin eu l'opportunité de jouer à Dead by Daylight. Les personnages que j'ai créés sont devenus des Tueurs dans le jeu et font des choses atroces. C'est vraiment touchant de voir qu'ils sont devenus des personnages encore plus terrifiants que ce que j'avais envisagé pour eux au départ ».Pour l'occasion, Behaviour Interactive a, récemment, partagéPour conclure, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :