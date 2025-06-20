Dead by Daylight s'offre un week-end gratuit et de belles promotions

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé qu'un week-end gratuit est disponible pour Dead by Daylight, en plus de réductions intéressantes sur les différents stores.
Depuis sa sortie, qui remonte à plusieurs années maintenant, Dead by Daylight
ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Rencontrant un véritable succès, le jeu multijoueur de Behaviour Interactive reçoit régulièrement de nouveaux contenus, afin de contenter la communauté. Alors que le titre s'est, récemment, offert une collaboration avec Five Nights at Freddy's, Dead by Daylight profite en ce moment-même d'un week-gratuit et de belles promotions
.
Un week-end gratuit pour Dead by Daylight
En effet, comme annoncé par Behaviour Interactive, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, un week-end gratuit est actuellement disponible pour Dead by Daylight
, et ce, depuis le 19 juin dernier.
Ainsi, pendant plusieurs jours, soit jusqu'au lundi 23 juin 2025, les joueurs et les joueuses qui le souhaitent peuvent découvrir Dead by Daylight sans dépenser un seul centime sur PC, et plus précisément via Steam
. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui attendaient une telle opportunité pour se faire une idée du fameux jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive.
Des promotions en plus pour Dead by Daylight
En plus du week-end gratuit, Dead by Daylight profite, à l'heure actuelle, de belles et plus ou moins importantes réductions sur les différents stores
. Ces promotions, qui sont disponibles pendant quelques jours, concernent aussi bien le jeu de base que certains DLC. Mais, voici un petit récapitulatif :
- Dead by Daylight sur Steam → 7,99 € au lieu de 19,99 € (jusqu'au 26 juin 2025)
- Dead by Daylight sur le PlayStation Store → 11,99 € au lieu de 29,99 € (jusqu'au 26 juin 2025)
- Dead by Daylight sur le Microsoft Store → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
- Dead by Daylight sur le Nintendo eShop → 10,49 € au lieu de 29,99 € (jusqu'au 28 juin 2025)
Rappelons, en guise de conclusion, que Dead by Daylight
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 11,39 € au lieu de 30 €, soit 62 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)