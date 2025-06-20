Dead by Daylight s'offre un week-end gratuit et de belles promotions

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé qu'un week-end gratuit est disponible pour Dead by Daylight, en plus de réductions intéressantes sur les différents stores.

Un week-end gratuit pour Dead by Daylight

🎉 We're celebrating another year in The Fog with up to 60% off the Base Game and up to 50% off select DLCs on multiple platforms. See platform stores for dates and details.



🥳 The more the merrier! Bring a friend in The Fog during our Free Trial weekend on Steam, PlayStation… pic.twitter.com/spgzWDnu54 — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 17, 2025

Des promotions en plus pour Dead by Daylight

Dead by Daylight sur Steam → 7,99 € au lieu de 19,99 € (jusqu'au 26 juin 2025)

Dead by Daylight sur le PlayStation Store → 11,99 € au lieu de 29,99 € (jusqu'au 26 juin 2025)

Dead by Daylight sur le Microsoft Store → 11,99 € au lieu de 29,99 €.

Dead by Daylight sur le Nintendo eShop → 10,49 € au lieu de 29,99 € (jusqu'au 28 juin 2025)

PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,39 € au lieu de 30 €, soit 62 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Depuis sa sortie, qui remonte à plusieurs années maintenant,ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Rencontrant un véritable succès, le jeu multijoueur de Behaviour Interactive reçoit régulièrement de nouveaux contenus, afin de contenter la communauté. Alors que le titre s'est, récemment, offert une collaboration avec Five Nights at Freddy's,En effet, comme annoncé par Behaviour Interactive, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,, et ce, depuis le 19 juin dernier.Ainsi, pendant plusieurs jours, soit jusqu'au lundi 23 juin 2025,. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui attendaient une telle opportunité pour se faire une idée du fameux jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive.En plus du week-end gratuit,. Ces promotions, qui sont disponibles pendant quelques jours, concernent aussi bien le jeu de base que certains DLC. Mais, voici un petit récapitulatif :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Vous pouvez vous procurer le titre de Behaviour Interactive tout en faisant de belles économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :