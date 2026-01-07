Dead by Daylight révèle sa nouvelle collaboration avec Stranger Things avec des dates et des détails

Behaviour Interactive a, récemment, partagé des détails, mais aussi les dates du nouveau crossover entre Dead by Daylight et Stranger Things.

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Les dates du nouveau crossover entre Dead by Daylight et Stranger Things

Le contenu de la collaboration Dead by Daylight x Stranger Things détaillé

Comme annoncé en novembre 2025,va s'offrir une toute nouvelle collaboration avec la série TV de Netflix à succès, Stranger Things. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Behaviour Interactive ont révéléComme prévu, c'est en ce mois de janvier 2026 que les joueurs et les joueuses depourront découvrir la nouvelle collaboration avec Stranger Things. Pour être plus précis,, pour tout le monde. Cependant, celles et ceux évoluant sur PC peuvent d'ores et déjà parcourir ce nouveau crossover via le PTB du soft (sur Steam).. Ainsi, la communauté pourra essayer un nouveau Tueur, à savoir Vecna, qui est capable d'emprisonner ses proies dans des plantes grimpantes. De plus, Henry Creel, alias 001, peut contrôler le Monde à l'envers, ce qui lui permet de « jaillir du sol et de frapper tout ce qui est sur son chemin ».Du côté des Survivants, ce sont Dustin et Onze/Eleven qui rejoindront le roster, à l'occasion de ce nouveau crossover avec Stranger Things. Chacun d'entre eux possède, bien évidemment, ses propres capacités/talents, qui pourraient permettre aux joueurs de survivre face à Vecna. Remarquons également que deux nouvelles tenues arriveront avec cette nouvelle collaboration : Robin Buckley et Eddie Munson.Rendez-vous donc le 27 janvier 2026 pour découvrir le nouveau crossover. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu d'horreur asymétrique et multijoueur de Behaviour Interactive est disponible sur la plupart des plateformes de jeu.