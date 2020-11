Dead by Daylight présente ses prochains tueurs, les Twins

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que Dead by Daylight connaît une certaine popularité et fait référence dans le multijoueur asymétrique,continue d'alimenter son jeu d'horreur en proposant toujours plus de nouveaux chapitres incluant des tueurs inédits dans son jeu de survie.De ce fait, c'est naturellement que, celui-ci comprenant pas un, mais deux tueurs :, appelés aussiDévoilés dans un nouveau trailer,et détiennent une relation émotionnelle comme aucune autre. Charlotte est assez impressionnante et surtout peu aimable, armée de sa faucille rouillée et de son clou, tandis que son frère Victor ressemble à s'y méprendre à un être très disgracieux s'apparentant à un véritable monstre.En plus de ces nouveaux tueurs,. Nommée, celle-ci cherche à percer le mystère quant à la disparition de ses parents.Pour le moment,, mais ce nouveau chapitre ne devrait pas tarder à faire son apparition. De plus amples informations seront très prochainement communiquées.