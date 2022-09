Dead by Daylight pourrait s'aventurer sur les terres de For Honor

Next chapter comes with completely new Map (from entirely new realm)!



Oh yeah, and I forgot to announce that this chapter is inspired on #ForHonor franchise.#DeadbyDaylight #dbdleaks #leaksdbd #dbd pic.twitter.com/v3CnP0lTs6 — DBDLeaks (@LeaksDbd) September 24, 2022

. La première rencontre entre les deux univers avait eu lieu lors d'un événement entre octobre et novembre 2021. Les joueurs de For Honor avaient alors pu faire la découverte du Piégeur durant cet événement d'Halloween.Le tueur s'était immiscé sous la forme d'un adversaire contrôlé par l'IA qui venait s'intégrer aux joutes des joueurs. D'après un compte spécialisé dans les leaks sur Dead by Daylight, il semblerait que For Honor ait décidé de renvoyer l'ascenseur.Cette fois-ci, ce serait potentiellement l'univers de For Honor qui viendrait s'inviter dans les parties des joueurs deavec une toute nouvelle carte. Une information qui vient donner du crédit à d'autres rumeurs apparues précédemment et qui mentionnait un nouveau survivant et un nouveau tueur disponibles pour la suite.Plusieurs sources semblent donc pointer dans la même direction en attendant une annonce officielle de la part des développeurs. Conformément au rythme de sortie des chapitres du jeu, nous pouvons nous attendre à voir la mise à jour liée à For Honor pointer le bout de son nez aux alentours du mois de décembre 2022.est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :