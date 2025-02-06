Dead by Daylight : Le mode 2v8 revient avec une collaboration Resident Evil

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé le retour du mode 2v8 sur Dead by Daylight, qui se fera en collaboration avec Resident Evil.

Le mode 2v8, en collaboration avec Resident Evil, bientôt de retour sur Dead by Daylight

They meet at last.



2v8: Resident Evil is coming to Dead by Daylight. Stay tuned for more pic.twitter.com/eyC9pAUTmK — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) February 5, 2025

La tenue Nemesis d'origine pour Nemesis.

La tenue Chemise d'un jour pour le Mastermind.

Un nouveau look classique pour Jill Valentine, Leon Kennedy, Ada Wong et Rebecca Chambers.







PC Édition Standard → 8,29 € au lieu de 20 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 11,99 € au lieu de 30 €, soit 60 % de réduction.

PlayStation

Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Ces derniers mois,a accueilli, à plusieurs reprises, le très fameux mode 2v8, qui est plutôt apprécié par la communauté. Les joueurs et les joueuses seront ainsi ravis d'apprendre quePar le biais d'une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Behaviour Interactive a, effectivement, annoncé queAinsi, pendant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses depourront lancer des parties en mode 2v8.(jouables gratuitement pour tous et exclusivement pour ledit mode)sur le jeu asymétrique et d'horreur de Behaviour Interactive.Remarquons, en outre, que. D'ailleurs,. Il sera, par exemple, possible de trouver des herbes vertes, permettant de soigner 1 état de santé de survivant, et des herbes jaunes, retirant 1 état de crochet, sur les cartes en question. De plus, le studio précise que deux bots survivants seront ajoutés dans chaque lobby afin de « réduire le temps d'attente des tueurs ».Finalement, sachez queRendez-vous donc dès le 10 février 2025 pour découvrir. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurertout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming, qui vous le propose sur :