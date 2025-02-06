Dead by Daylight : Le mode 2v8 revient avec une collaboration Resident Evil

Behaviour Interactive a, récemment, annoncé le retour du mode 2v8 sur Dead by Daylight, qui se fera en collaboration avec Resident Evil.
Ces derniers mois, Dead by Daylight
a accueilli, à plusieurs reprises, le très fameux mode 2v8, qui est plutôt apprécié par la communauté. Les joueurs et les joueuses seront ainsi ravis d'apprendre que le mode 2v8 va revenir sur Dead by Daylight dans très peu de temps, et que celui-ci se dotera, cette fois-ci, d'une collaboration avec Resident Evil
.
Le mode 2v8, en collaboration avec Resident Evil, bientôt de retour sur Dead by Daylight
Par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X du jeu, Behaviour Interactive a, effectivement, annoncé que le mode 2v8, en collaboration avec Resident Evil, sera disponible du 10 au 25 février 2025 sur Dead by Daylight
.
Ainsi, pendant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses de Dead by Daylight
pourront lancer des parties en mode 2v8. Ces derniers auront, notamment, accès à deux Tueurs issus de la franchise Resident Evil, à savoir le Nemesis et le Mastermind
. Côté Survivants, la communauté pourra sélectionner les personnages de Resident Evil
(jouables gratuitement pour tous et exclusivement pour ledit mode) précédemment introduits
sur le jeu asymétrique et d'horreur de Behaviour Interactive.
Remarquons, en outre, que la carte Commissariat de Raccoon City rejoindra, à ce moment-là, la sélection de maps du mode 2v8
. D'ailleurs, les développeurs ont prévu quelques ajustements de gameplay pour le retour dudit mode, et ce, en fonction de la franchise Resident Evil
. Il sera, par exemple, possible de trouver des herbes vertes, permettant de soigner 1 état de santé de survivant, et des herbes jaunes, retirant 1 état de crochet, sur les cartes en question. De plus, le studio précise que deux bots survivants seront ajoutés dans chaque lobby afin de « réduire le temps d'attente des tueurs
».
Finalement, sachez que de nouvelles tenues, en lien avec certains personnages de Resident Evil, seront disponibles dès le 10 février sur Dead by Daylight
:
- La tenue Nemesis d'origine pour Nemesis.
- La tenue Chemise d'un jour pour le Mastermind.
- Un nouveau look classique pour Jill Valentine, Leon Kennedy, Ada Wong et Rebecca Chambers.
Rendez-vous donc dès le 10 février 2025 pour découvrir le mode 2v8, en collaboration avec la franchise Resident Evil, sur Dead by Daylight
. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez vous procurer Dead by Daylight
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