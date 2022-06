Dead by Daylight : Le chapitre Roots of Dread est disponible

Chapitre « Roots of Dread » de Dead By Daylight

Un nouveau tueur : Le Dragage

Une nouvelle survivante : Haddy Kaur

Une nouvelle carte et des éléments cosmétiques

Le chapitrevient tout juste de débarquer sur Dead by Daylight. Actuellement disponible sur toutes les plateformes,sur le titre de Behaviour Interactive, dontQui dit nouveau chapitre de Dead by Daylight, dit nouveau tueur. Ainsi,. Il est décrit comme une « manifestation d'un cauchemar collectif ». D'ailleurs, le directeur créatif du jeu, Dave Richard, a déclaré : « La Noirceur qui engouffre les Survivants, le malaise que ressentent ces derniers en jouant contre Le Dragage, l'effroi qui les frappe alors qu'ils se sentent en sécurité - voilà les thèmes que nous cherchions à aborder ».Difficile à discerner du fait de sa masse difforme,possède deux capacités spéciales, soient « Crépuscule », lui permettant de se téléporter, et « Tombée de la Nuit ». Son pouvoir s'appelle, quant à lui, « Règne des Ténèbres ».Pour ce chapitre, les développeurs de Dead by Daylight ont choisi d'intégreren tant que. Dave Richard la décrit comme ceci : « Haddie est un personnage très fort avec une histoire personnelle intrigante. Je l'apprécie pour la dualité qui l'habite - elle est Québécoise d'origine indienne, elle est de notre monde mais elle a toujours eu un pied dans l'autre et je pense que ceci la rend extrêmement satisfaisante à jouer ».De plus, grâce à, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, nommée « Le Jardin de la Joie ». Par ailleurs,, nommée « Jouet Perverti », est également disponible pour célébrer la sortie de ce nouveau chapitre.

Finalement alors que la collection « Massacre au bord de la mer » apporte des éléments cosmétiques pour Haddie Kaur, Mikaela Reid et Felix Richter, d'autres tenues arriveront dans les prochains mois via les packs « Collection Chrysalide » (le 14 juin, de cette année) et Collection Vacances estivales » (le 4 juillet 2022).





Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :

PC Édition Standard → 5,42 € au lieu de 19,99 €, soit 73 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.