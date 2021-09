Dead by Daylight : La mise à jour Hellraiser laissera place à Pinhead et marquera l'arrivée du SBMM

Pinhead disponible le 7 septembre dans Dead by Daylight

Le SBMM arrive dès le 7 septembre dans Dead by Daylight

L'un des antagonistes les plus célèbres des films d'horreur va faire, et il ne s’agit de nul autre que. Bien que sa révélation en ait émoustillé plus d'un, ce Cénobite sera seul à intégrer le titre horrifique deLe studio a en effet pour habitude d'introduire, en plus des nouveaux tueurs, des survivants ainsi que des nouvelles cartes, mais pour Pinhead, les choses seront différentes. Ce dernier sera la seule nouveauté à faire son arrivée dans la boutique du jeu avec la mise à jour.En revanche, malgré cette petite déception,. Annoncé sur le forum du jeu , cela signifie que les matchmakings ne se feront plus en fonction de la qualité de connexion des joueurs, mais en fonction de leur niveau de compétence. Le développeur a expliqué par la suite que les tests SBMM ont donné lieu à des parties beaucoup plus équitables pour les joueurs de tous niveaux.Une fois la mise en place de ce nouveau système de matchmaking, les rangs seront transformés en grades, et de nouvelles icônes feront leur apparition. Le tout sera réinitialisé le 13 de chaque mois, et les joueurs pourront gagner jusqu'à 250 000 points de sang en tant que tueur ou survivant.Pour finir, le studio a annoncé que plusieurs mises à jour des performances sur toutes les plateformes seront incluses.est disponible sur PC et consoles. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :