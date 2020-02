Dead by Daylight : La MàJ de février ajoute des murs destructibles et quelques ajustements

En attendant le quinzième chapitre de Dead by Daylight, les développeurs continuent d'apporter divers changements à leur titre, en fonction du retour des joueurs.

Le docteur La folie ne diminue plus passivement avec le temps, Électrochocs ajoutera un demi-niveau de folie à tous les Survivants touchés et l'Explosion électrique en ajoutera un.

L'Épidémie Débutera chaque partie avec une fontaine corrompue prête à l'utilisation.

Le Piégeur Pour ne plus perdre de temps, il n'aura plus besoin de ramasser ses pièges pour les réinitialiser.



Depuis sa sortie en 2016,a connu une multitude de mises à jour visant à apporter du contenu inédit, corriger certains problèmes et équilibrer le gameplay, en se basant sur les commentaires de la communauté. Près de quatre ans après son lancement, Behaviour Interactive continue de proposer des mises à jour importante, à l'instar de cette de février, qui, contre toute attente,Dans le but de, une nouvelle mécanique fait son arrivée, puisque les. À noter que cela ne concerne, pour le moment, que la nouvelle carte, qui sera prochainement ajoutée au jeu et que l'emplacement de ces murs destructibles sera prédéfini.Ce n'est toutefois pas le seul changement notable, étant donné que. Jugés parfois trop puissants, les Survivants seront handicapés avec, permettant de réparer une partie du générateur plus rapidement alors que celle-ci s'épuisera plus vite. Pour ce qui est du sabotage,. Finalement, les pièges du tueur ne pourront plus être sabotés alors que les crochets qui ont été détruits réapparaîtront plus vite qu'auparavant.Behaviour Interactive a également communiqué quelques changements pour certaines Tueurs :La mise à jour est disponible dès ce 18 février sur les serveurs de test, et sera prochainement implantée sur les serveurs live. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la mise à jour à cette adresse