Dead by Daylight : La date de sortie du chapitre Resident Evil: Project W annoncée

En mai, Behaviour Interactive avait annoncé qu'une nouvelle collaboration entre Dead by Daylight et la licenceétait prévue. Par la suite, au début du mois d'août, le studio de développement en charge de Dead by Daylight avait apporté des informations quant au contenu de ce prochain chapitre, notamment via son showcase.À ce moment-là, les développeurs n'avaient pas encore partagé de date de sortie. Ce qui est, désormais, chose révolue. En effet, grâce à un post récemment publié sur le compte Twitter du jeu, nous apprenons que, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Pour rappel, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouveaux Survivants, issus de la franchise Resident Evil, soient Ada Wong et Rebecca Chambers. De plus, nous aurons alors la possibilité d'incarner Albert Wesker, aussi nommé le Mastermind. Par ailleurs, pour cette nouvelle collaboration, les développeurs de Dead by Daylight ont retravaillé la map Commissariat de Raccoon City et ont ainsi décidé de la diviser en « deux cartes distinctes ».D'ailleurs, si vous désirez avoir plus d'informations sur les personnages jouables du chapitre Resident Evil: Project W, sachez que vous pouvez retrouver des articles en ce qui concerne leur histoire, sur le site officiel Dead by Daylight est disponible sur la plupart des consoles et sur PC. Vous pouvez vous procurer le titre en faisant quelques économies grâce à notre partenaire, Instant Gaming :